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Какую из четырех жизненных стратегий вы используете?
13.05.2019 09:46 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Благодаря развитию интернета человечество получило постоянный доступ к работам великих психологов и ученых. К тому же эти люди навсегда изменили понятие психологического анализа. Они сделали его доступной и понятной практикой для всех желающих. Так почему бы не воспользоваться этим преимуществом, чтобы чуточку лучше разобраться в себе? Именно такой шанс мы вас сейчас и предоставляем! Итак, есть четыре жизненные стратегии. Какой из них пользуетесь вы?
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Благодаря развитию интернета человечество получило постоянный доступ к работам великих психологов и ученых. К тому же эти люди навсегда изменили понятие...
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