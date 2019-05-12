Какую из четырех жизненных стратегий вы используете?

Источник материала: Flytothesky





Благодаря развитию интернета человечество получило постоянный доступ к работам великих психологов и ученых. К тому же эти люди навсегда изменили понятие психологического анализа. Они сделали его доступной и понятной практикой для всех желающих. Так почему бы не воспользоваться этим преимуществом, чтобы чуточку лучше разобраться в себе? Именно такой шанс мы вас сейчас и предоставляем! Итак, есть четыре жизненные стратегии. Какой из них пользуетесь вы?

Пройдите также:

Тест: Насколько развит ваш эмоциональный интеллект?