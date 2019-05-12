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Необычные игрушки-антистресс с Aliexpress

13.05.2019 19:47 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Необычные игрушки-антистресс с Aliexpress

В современном обществе очень важно уметь держать себя в руках, ведь из-за постоянного стресса и нервного перенапряжения очень легко забыть о порядке. Для того, чтобы у вас не возникало проблем с самоконтролем, у нас есть одна интересная и полезная подборка. Эти антистресс игрушки с Aliexpress точно помогут вам обуздать свои эмоции!

1. Миниатюрный баскетбол

Необычные игрушки-антистресс с Aliexpress

Этот баскетбол поможет вам не только расслабиться, но и хорошо провести время. Да и носить его с собой очень удобно, ведь он настолько компактный, что помещается на ладони.

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2. Фиджет-брелок

Необычные игрушки-антистресс с Aliexpress

Такой брелок позволит вам снять напряжение во время трудного разговора или стрессового рабочего дня. Взаимодействовать можно с каждым из элементов.

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3. Мягкие игрушечные роллы

Необычные игрушки-антистресс с Aliexpress

Эти мягкие роллы не только выглядят мило, но и невероятно приятны на ощупь. Просто помните антистресс игрушки в руках, когда почувствуете, что начинаете закипать, и вас тут же отпустит.

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4. Брелок с коробкой передач

Необычные игрушки-антистресс с Aliexpress

А вот такой брелок удобно носить с собой в связке ключей, ведь так он всегда будет у вас под рукой. Вы не поверите, насколько успокаивающим может быть простое перещелкивание передач, пока сами не попробуете.

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5. Миниатюрный игровой автомат

Необычные игрушки-антистресс с Aliexpress

Этот миниатюрный игровой аппарат привлекает не только своими компактными размерами, но и функциональностью. Можно даже сыграть в него с друзьями, ведь выпадающий результат определяется совершенно случайно.

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6. Тренажер для пальцев

Необычные игрушки-антистресс с Aliexpress

А если вам нравится постоянно что-то крутить в руках, то почему бы не превратить это занятие в полноценную тренировку для рук? На Алиэкспресс есть и такие полезные антистресс игрушки!

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7. Мягкие силиконовые звери

Необычные игрушки-антистресс с Aliexpress

Эти забавные зверушки невероятно мягкие и пластичные, что делает их одним из самых эффективных приобретений для снятия напряжения. Ко всему прочему, для более увлекательной игры вы сможете надуть их через специальное отверстие.

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8. Брелок-антистресс в виде гороха

Необычные игрушки-антистресс с Aliexpress

А этот брелок не будет выделяться и привлекать лишнего внимания. Просто сожмите его пальцами, когда почувствуете, что вам надо взять себя в руки и успокоиться.

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9. Единорог с «начинкой»

Необычные игрушки-антистресс с Aliexpress

Эти милые антистресс игрушки отлично снимают стресс благодаря своему интересному наполнителю. Играть с ними – одно удовольствие, которое, кстати, стоит копейки.

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10. Мягкий глобус-антистресс

Необычные игрушки-антистресс с Aliexpress

А вот эти мягкие глобусы подойдут тем, кто хочет акцентировать внимание на своей эрудированности. Заодно и географию можно подтянуть:)

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В современном обществе очень важно уметь держать себя в руках, ведь из-за постоянного стресса и нервного перенапряжения очень легко забыть о порядке. Для того,...
 
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