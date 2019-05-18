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Головоломка: Поиск кота в куче камней

19.05.2019 13:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Коты раз за разом удивляют нас своей способностью сливаться с окружением. Мы можем смотреть пушистому бандиту прямо в глаза, но совершенно его не видеть. Именно поэтому в интернете так много фотографий, на которых пользователям предлагается найти затаившегося любимца. Одну из таких фотографий мы предлагаем вам сегодня. Как думаете, сможете найти кота за 20 секунд?

Время пошло!

Головоломка: Поиск кота в куче камней

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Поиск кота в куче дров

 
 
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Коты раз за разом удивляют нас своей способностью сливаться с окружением. Мы можем смотреть пушистому бандиту прямо в глаза, но совершенно его не видеть. Именно...
 
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