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Головоломка: Поиск кота в куче камней
19.05.2019 13:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Коты раз за разом удивляют нас своей способностью сливаться с окружением. Мы можем смотреть пушистому бандиту прямо в глаза, но совершенно его не видеть. Именно поэтому в интернете так много фотографий, на которых пользователям предлагается найти затаившегося любимца. Одну из таких фотографий мы предлагаем вам сегодня. Как думаете, сможете найти кота за 20 секунд?
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Коты раз за разом удивляют нас своей способностью сливаться с окружением. Мы можем смотреть пушистому бандиту прямо в глаза, но совершенно его не видеть. Именно...
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