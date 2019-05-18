Головоломка: Поиск кота в куче камней

Источник материала: Flytothesky

Коты раз за разом удивляют нас своей способностью сливаться с окружением. Мы можем смотреть пушистому бандиту прямо в глаза, но совершенно его не видеть. Именно поэтому в интернете так много фотографий, на которых пользователям предлагается найти затаившегося любимца. Одну из таких фотографий мы предлагаем вам сегодня. Как думаете, сможете найти кота за 20 секунд?

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