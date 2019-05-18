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20 лучших фотографий недели
19.05.2019 20:51 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В нашем еженедельном рейтинге лучших работ из мира фотоискусства вы найдете еще больше красоты. Мы познакомим вас с потрясающими видами нашей планеты, со случайными и неожиданными моментами, пойманными объективом камеры, и даже с великолепием человеческой натуры. Вы еще раз удивитесь, насколько прекрасным может быть окружающий мир, запечатленный в моменте. Итак, 20 лучших фото недели!
1. Таня. Фотограф
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