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20 лучших фотографий недели

19.05.2019 20:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

В нашем еженедельном рейтинге лучших работ из мира фотоискусства вы найдете еще больше красоты. Мы познакомим вас с потрясающими видами нашей планеты, со случайными и неожиданными моментами, пойманными объективом камеры, и даже с великолепием человеческой натуры. Вы еще раз удивитесь, насколько прекрасным может быть окружающий мир, запечатленный в моменте. Итак, 20 лучших фото недели!

1. Таня. Фотограф Georgy Chernyadyev (Portrait)

2. Динамика. Фотограф 眼睛

3. Сёрфинг. Фотограф Chun Chau

4. Отражение. Фотограф Stefan Schnöpf

5. Капля. Фотограф Marco Gaviraghi

6. Миланская церковь. Фотограф Miracle

7. Закат. Фотограф DN

8. Таинственная незнакомка. Фотограф 唐朝书生

9. Дюны. Фотограф Jan Siemiński

10. Изумруды. Фотограф Enrico Cavallarin

11. Пустыня Гоби. Фотограф Odgerel Amarbaysgalan

12. Диагональ. Фотограф Miracle

13. Вода в огне. Фотограф TC Hüseyin Ökten

14. Весенняя мечта. Фотограф David Hornsby

15. Полярное сияние. Фотограф Tor Inge Oldervik

16. Море цветов. Фотограф 王金洪

17. Прогулка в ночи. Фотограф Tikhon Tikhonov

18. Цапля. Фотограф Sundeep Kancherla

19. Луна. Фотограф José García

20. Выпас. Фотограф

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В нашем еженедельном рейтинге лучших работ из мира фотоискусства вы найдете еще больше красоты. Мы познакомим вас с потрясающими видами нашей планеты, со...
 
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