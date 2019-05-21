Тест: Какой пословицей можно описать вашу жизнь?

Источник материала: Flytothesky





Вы когда-нибудь задумывались, как пословицы могут так точно описывать сложившуюся в нашей жизни ситуацию? Хотя появились они задолго до нашего рождения. Они берут свое начало из опыта, который неизменно повторяется в судьбе каждого человека. По этой причине мы предлагаем вам при помощи простого, но интересного теста выяснить, какой народной пословицей лучше всего получится рассказать о вашей жизни.

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