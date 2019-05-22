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Тест: Вы руководствуетесь логикой, интуицией или сенсорикой?

23.05.2019 13:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Вы руководствуетесь логикой, интуицией или сенсорикой?

Как вы думаете, что именно вами движет, какие чувства стоят во главе вашего сознания? Отталкиваясь от этого вопроса, можно поделить людей на три совершенно разные категории: логики, интуиты и сенсорики. Представители этих групп видят и ощущают мир совершенно по-разному. К тому же зачастую они абсолютно не понимают друг друга. А кем считаете себя вы? Итак, давайте проверим, верны ли ваши догадки!

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Обладаете ли вы паранормальными способностями?

 
 
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Как вы думаете, что именно вами движет, какие чувства стоят во главе вашего сознания? Отталкиваясь от этого вопроса, можно поделить людей на три совершенно разные...
 
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