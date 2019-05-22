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Тест: Вы руководствуетесь логикой, интуицией или сенсорикой?
23.05.2019 13:56 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Как вы думаете, что именно вами движет, какие чувства стоят во главе вашего сознания? Отталкиваясь от этого вопроса, можно поделить людей на три совершенно разные категории: логики, интуиты и сенсорики. Представители этих групп видят и ощущают мир совершенно по-разному. К тому же зачастую они абсолютно не понимают друг друга. А кем считаете себя вы? Итак, давайте проверим, верны ли ваши догадки!
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Как вы думаете, что именно вами движет, какие чувства стоят во главе вашего сознания? Отталкиваясь от этого вопроса, можно поделить людей на три совершенно разные...
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