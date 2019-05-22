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Где и как пожарить шашлыки, чтобы не получить штраф
23.05.2019 13:48 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Лето – время пикников на природе. И, конечно же, это отличный повод провести время в компании близких и насладиться ароматным, приготовленным на открытом огне мясом. Дело это, казалось бы, простое, приятное и безобидное. Но мало кто знает о том, что розжиг костра и приготовление шашлыков – это действия, которые регулируются действующим законодательством. И при определенных обстоятельствах они могут быть квалифицированы как нарушение закона, за которое полагается административная ответственность и штраф. Так как же пожарить шашлыки, чтобы избежать этих неприятностей?
Поэтому, если вы относите себя к любителям «шашлычных»
1. Убедитесь в том, что на месте вашего пикника разрешен розжиг костра
Если вы решили приготовить шашлык, не отходя далеко от дома, – это плохая идея. Особенно, если вы живете в многоквартирном доме. Закон гласит, что минимальная разрешенная удаленность от жилых домов составляет 50 метров. А также нельзя жарить шашлыки на балконе. Хотя прямого запрета на это действие в законе и не прописано, ваше действие может быть квалифицировано как нарушение пожарной безопасности.
2. Если вы выезжаете в лес, узнайте, не является ли территория заповедной
Закон охраняет некоторые зеленые зоны от человеческого вторжения. Розжиг огня также входит в категорию запретов. Поэтому, пренебрегая им, вы рискуете получить штраф. И объяснения о том, что вы не знали о статусе территории с зелеными насаждениями, вам не помогут. Как известно, незнание не освобождает от ответственности.
3. Способ разведения костра имеет значение
Многие отдыхающие предпочитают пожарить шашлыки на огне, подпитываемом древесиной. А это, как оказывается, нарушение закона в том случае, если вы находитесь в пределах
4. Правила приготовления шашлыка на даче
Казалось бы, находясь на даче, в удалении от населенных пунктов можно расслабиться и не думать об ограничениях. Но на самом деле они существуют и тут. В первую очередь, сохраняется запрет на разведение огня на территории, удаленной от построек менее чем на 50 метров. А также следует соблюдать пространственные ограничения – 100 метров от хвойных насаждений и 30 – от лиственных. Уменьшить радиус ограничения до 5 метров от постройки допускается в том случае, если вы жарите шашлыки на своей придомовой территории.
5. Особые условия
Требования безопасности разведения костра включают не только территориальные ограничения. Организуя пикник, позаботьтесь о том, чтобы захватить с собой достаточное количество воды или огнетушитель. А также проследите, чтобы ваш мангал не превышал 30 сантиметров в высоту.
6. Перед отъездом…
Во избежание возможного несанкционированного возгорания необходимо, перед тем как покинуть место
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Лето – время пикников на природе. И, конечно же, это отличный повод провести время в компании близких и насладиться ароматным, приготовленным на открытом огне...
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