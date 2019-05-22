Где и как пожарить шашлыки, чтобы не получить штраф

Источник материала: Flytothesky

Лето – время пикников на природе. И, конечно же, это отличный повод провести время в компании близких и насладиться ароматным, приготовленным на открытом огне мясом. Дело это, казалось бы, простое, приятное и безобидное. Но мало кто знает о том, что розжиг костра и приготовление шашлыков – это действия, которые регулируются действующим законодательством. И при определенных обстоятельствах они могут быть квалифицированы как нарушение закона, за которое полагается административная ответственность и штраф. Так как же пожарить шашлыки, чтобы избежать этих неприятностей?





Поэтому, если вы относите себя к любителям «шашлычных» выездов на природу , вам будет очень полезно ознакомиться с информацией о том, где можно, а где категорически запрещено разжигать костер и готовить мясо.

1. Убедитесь в том, что на месте вашего пикника разрешен розжиг костра

Если вы решили приготовить шашлык, не отходя далеко от дома, – это плохая идея. Особенно, если вы живете в многоквартирном доме. Закон гласит, что минимальная разрешенная удаленность от жилых домов составляет 50 метров. А также нельзя жарить шашлыки на балконе. Хотя прямого запрета на это действие в законе и не прописано, ваше действие может быть квалифицировано как нарушение пожарной безопасности.

2. Если вы выезжаете в лес, узнайте, не является ли территория заповедной

Закон охраняет некоторые зеленые зоны от человеческого вторжения. Розжиг огня также входит в категорию запретов. Поэтому, пренебрегая им, вы рискуете получить штраф. И объяснения о том, что вы не знали о статусе территории с зелеными насаждениями, вам не помогут. Как известно, незнание не освобождает от ответственности.





3. Способ разведения костра имеет значение

Многие отдыхающие предпочитают пожарить шашлыки на огне, подпитываемом древесиной. А это, как оказывается, нарушение закона в том случае, если вы находитесь в пределах города . Для розжига разрешается использовать только уголь.

4. Правила приготовления шашлыка на даче

Казалось бы, находясь на даче, в удалении от населенных пунктов можно расслабиться и не думать об ограничениях. Но на самом деле они существуют и тут. В первую очередь, сохраняется запрет на разведение огня на территории, удаленной от построек менее чем на 50 метров. А также следует соблюдать пространственные ограничения – 100 метров от хвойных насаждений и 30 – от лиственных. Уменьшить радиус ограничения до 5 метров от постройки допускается в том случае, если вы жарите шашлыки на своей придомовой территории.

5. Особые условия

Требования безопасности разведения костра включают не только территориальные ограничения. Организуя пикник, позаботьтесь о том, чтобы захватить с собой достаточное количество воды или огнетушитель. А также проследите, чтобы ваш мангал не превышал 30 сантиметров в высоту.





6. Перед отъездом…

Во избежание возможного несанкционированного возгорания необходимо, перед тем как покинуть место пикника , тщательно загасить костер. Лучше всего для надежности хорошенько залить его водой и еще раз посмотреть, не осталось ли случайного тлеющего уголька. Его иногда бывает достаточно для того, чтобы спровоцировать настоящий пожар. А также нельзя оставлять после себя полиэтиленовые пакеты, другой мусор и жидкость для розжига, если таковая использовалась.

Текст: Flytothesky.ru

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