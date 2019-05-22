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Где и как пожарить шашлыки, чтобы не получить штраф

23.05.2019 13:48 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Лето – время пикников на природе. И, конечно же, это отличный повод провести время в компании близких и насладиться ароматным, приготовленным на открытом огне мясом. Дело это, казалось бы, простое, приятное и безобидное. Но мало кто знает о том, что розжиг костра и приготовление шашлыков – это действия, которые регулируются действующим законодательством. И при определенных обстоятельствах они могут быть квалифицированы как нарушение закона, за которое полагается административная ответственность и штраф. Так как же пожарить шашлыки, чтобы избежать этих неприятностей?

Где и как пожарить шашлыки, чтобы не получить штраф

Поэтому, если вы относите себя к любителям «шашлычных» выездов на природу, вам будет очень полезно ознакомиться с информацией о том, где можно, а где категорически запрещено разжигать костер и готовить мясо.

1. Убедитесь в том, что на месте вашего пикника разрешен розжиг костра

Если вы решили приготовить шашлык, не отходя далеко от дома, – это плохая идея. Особенно, если вы живете в многоквартирном доме. Закон гласит, что минимальная разрешенная удаленность от жилых домов составляет 50 метров. А также нельзя жарить шашлыки на балконе. Хотя прямого запрета на это действие в законе и не прописано, ваше действие может быть квалифицировано как нарушение пожарной безопасности.

2. Если вы выезжаете в лес, узнайте, не является ли территория заповедной

Закон охраняет некоторые зеленые зоны от человеческого вторжения. Розжиг огня также входит в категорию запретов. Поэтому, пренебрегая им, вы рискуете получить штраф. И объяснения о том, что вы не знали о статусе территории с зелеными насаждениями, вам не помогут. Как известно, незнание не освобождает от ответственности.

Где и как пожарить шашлыки, чтобы не получить штраф

3. Способ разведения костра имеет значение

Многие отдыхающие предпочитают пожарить шашлыки на огне, подпитываемом древесиной. А это, как оказывается, нарушение закона в том случае, если вы находитесь в пределах города. Для розжига разрешается использовать только уголь.

4. Правила приготовления шашлыка на даче

Казалось бы, находясь на даче, в удалении от населенных пунктов можно расслабиться и не думать об ограничениях. Но на самом деле они существуют и тут. В первую очередь, сохраняется запрет на разведение огня на территории, удаленной от построек менее чем на 50 метров. А также следует соблюдать пространственные ограничения – 100 метров от хвойных насаждений и 30 – от лиственных. Уменьшить радиус ограничения до 5 метров от постройки допускается в том случае, если вы жарите шашлыки на своей придомовой территории.

5. Особые условия

Требования безопасности разведения костра включают не только территориальные ограничения. Организуя пикник, позаботьтесь о том, чтобы захватить с собой достаточное количество воды или огнетушитель. А также проследите, чтобы ваш мангал не превышал 30 сантиметров в высоту.

Где и как пожарить шашлыки, чтобы не получить штраф

6. Перед отъездом…

Во избежание возможного несанкционированного возгорания необходимо, перед тем как покинуть место пикника, тщательно загасить костер. Лучше всего для надежности хорошенько залить его водой и еще раз посмотреть, не осталось ли случайного тлеющего уголька. Его иногда бывает достаточно для того, чтобы спровоцировать настоящий пожар. А также нельзя оставлять после себя полиэтиленовые пакеты, другой мусор и жидкость для розжига, если таковая использовалась.

Текст: Flytothesky.ru

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Лето – время пикников на природе. И, конечно же, это отличный повод провести время в компании близких и насладиться ароматным, приготовленным на открытом огне...
 
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