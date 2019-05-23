Острова, до которых практически невозможно добраться

Источник материала: Flytothesky

Отдых ассоциируется у вас с уединением, если ваши будни перенасыщены общением с людьми (особенно не самым приятным)? Ваши мысли часто посещает идея сбежать куда-то подальше от цивилизации во время отпуска, например, в труднодоступные места Земли? Тогда традиционные туристические маршруты едва ли станут для вас подходящим вариантом. В особенности в летний отпускной период года, когда пляжи и отели известных курортов переполнены отдыхающими, а тихие улочки европейских столиц наводняются толпами любопытных приезжих.





Таким образом, раздумывая над тем, как отдохнуть, чтобы полноценно зарядиться на предстоящий год энергией и восполнить запасы жизненных сил в гордом одиночестве, стоит устремить свой взор на труднодоступные островные уголки нашей планеты. Здесь можно полностью слиться с природой и ощутить себя настоящим путешественником из прошлого, открывающим новые земли.

И такие места, к счастью, есть. Островки спокойствия в бушующем море жизни. Они не являются необитаемыми. Но, чтобы добраться до них, вам придется приложить довольно существенные усилия. Итак, если вас не пугают сложности, тогда вперед!

1. Остров Робинзона Крузо

Да, такой действительно существует. Этот небольшой клочок суши расположен в 674 километрах от перуанской столицы. Это преимущественно гористая местность с преимущественно папоротниковой растительностью, где, тем не менее, живет множество интереснейших представителей фауны: от колибри до тюленей, пингвинов и диких коз. Вы сможете посетить бухту Камберленд и пещеру, где по легенде выживал на протяжении четырех с половиной лет путешественник Александр Селькирк. А также полакомиться мясом гигантских лобстеров, ловля которых является одним из главных источников дохода местных жителей. Как и все труднодоступные места, туристы посещают остров нечасто. Их количество в течение года не превышает 200 человек.





2. Питкэрн

Полинейзийский остров Питкэрн по праву считается одним из самых уединенных мест на планете. Количество местных жителей здесь не превышает 60 человек. Примечательно, что их родословную можно проследить от моряков «Баунти» — корабля, который был затоплен здесь во времена великих географических открытий. Природа острова – настоящий тропический рай. А по ночам можно любоваться удивительно красивым небом с невероятно яркими звездами. Из развлечений для туристов – преимущественно дайвинг в теплых прозрачных лагунах и рыбная ловля.





3. Остров Святой Елены

Этот удаленный с географической точки зрения остров является одним из самых известных благодаря тому, что именно туда был сослан после своих военных и политических поражений Наполеон. Остров находится в южноатлантической области, практически на краю света. Расстояние от него до ближайшего африканского берега составляет 2000 километров. Местность на острове преимущественно скалистая, а погода в целом не балует солнечными днями. Впрочем, посмотреть на Святой Елене есть что. Например, Longwood House — сохранившийся домик опального французского императора и место его первоначального захоронения. А вот поклонникам удивительного в животном мире почти наверняка удастся познакомиться с Джонатаном, старейшей на сегодняшний день в мире черепахой, возраст которой приближается к 180 годам.





4. Архипелаг Свальбард

Так его называют норвежцы, а для большинства из нас он известен как Шпицберген. Это на самом деле не один, а целая группа островов. Эти труднодоступные места будут интересны поклонникам суровой арктической природы . Так как температура на острове даже в середине лета не поднимается выше 5 градусов по Цельсию, растительности там немного. В основном это лишайниковые и мховые виды растений. Иногда встречаются невысокие ивы и березы. А вот животный мир куда более разнообразен. Это и северные олени, и белые медведи, и даже северные лисы — песцы. Долететь до Шпицбергена (или Свальбарда) можно из норвержской столицы.





Текст: Flytothesky.ru

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