9 советов, которые помогут стать умнее

Источник материала: Flytothesky

Вы можете посещать спортзал, чтобы накачать мышцы, вы можете бегать или ездить на велосипеде, чтобы тренировать выносливость, но что делать, чтобы развить свои умственные способности? Мозг тоже нужно тренировать, улучшать память и развивать способность обучаться. Вот 9 советов, которые помогут вам стать умнее.





1. Вы – люди, которые вас окружают

Даже если вы не осознаете это, люди, с которыми вы проводите больше всего времени, оказывают на вас влияние. Вы нечто среднее между пятью людьми, с которыми вы чаще всего общаетесь. Если вы окружите себя умными людьми, то будете подсознательно стремиться к развитию.

2. Высыпайтесь

Нехватка сна или его отсутствие серьезно снижает эффективность работы вашего мозга. Ему необходимо много энергии. Если вы истощены, то не сможете эффективно учиться и совершенствоваться.

3. Читайте, читайте и еще больше читайте

Не стоит недооценивать силу чтения . Книги могут помочь вам открыть множество новых идей. Чтение расширяет ваш словарный запас, позволяет вам яснее выражать свои мысли, вы становитесь более интересным собеседником, при этом вы развиваете свои аналитические способности.





4. Следите за тем, что вы едите

Еда – это топливо для тела, в том числе и для мозга. То, что оказывается у вас на тарелке, влияет на работу мозга. Например, отличные источники энергии для вашего мозга – грецкие орехи, тунец, скумбрия и лосось. Убедитесь, что вы регулярно и в достаточных количествах потребляете омега-3.

5. Играйте в игры

Тренируйте свой мозг, чтобы стать умнее. Для этого вам нужно постоянно сталкиваться с какими-то задачами. С этим могут помочь головоломки и даже компьютерные игры.

6. Ведите дневник

Заведите привычку постоянно делать заметки и записывать свои идеи. Иногда мысли переходят от одного к другому слишком быстро. Если вы не запишите их, то они будут навсегда утеряны. Записывая мысли, вы сможете в дальнейшем все проанализировать. Таким образом вы научитесь более ясно мыслить.





7. Занимайтесь спортом: вы тренируете не только тело, но и ум

Если ваше тело нездорово, любые попытки улучшить работу мозга будут обречены на провал. Включите в свою повседневную жизнь физическую активность. Это поможет держать мозг в отличной форме.

8. Делайте заметки от руки

Современный мир привязан к клавиатурам. С одной стороны, это быстрый способ записывать информацию. А с другой — не самый эффективный с точки зрения запоминания этой информации. Вы будете учиться быстрее, если начнете записывать важную информацию от руки.

9. Делайте что-то новое или по-новому

Старайтесь разнообразить свою жизнь. Новые впечатления создают больше нейронных связей, что помогает мозгу работать быстрее. Если вы не можете придумать ничего принципиально нового, то попробуйте найти другой способ выполнения рядовых задач.

Текст: Flytothesky.ru

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