ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Плавание или бег: что лучше подходит для тех, кто хочет сбросить вес

27.05.2019 10:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

«Как сбросить вес» – один из самых распространенных вопросов, с которым сталкивается современный человек как в теме здоровья, так и эстетики собственного тела. Возникла она вследствие экономического и технологического прогресса, который дал возможность нам вести образ жизни, сопряженный с минимальным количеством физической активности. Чуть ли не хрестоматийный пример этому – работа в офисе, требующая от сотрудника с физической точки зрения усилий разве что стука по клавишам компьютера. Добавим к этому широкий доступ к калорийной и не всегда здоровой пище – и вот уже набранные килограммы дают о себе знать.

Плавание или бег: что лучше подходит для тех, кто хочет сбросить вес

В создавшихся условиях целенаправленные занятия спортом едва ли не единственный способ вернуть себе утраченную физическую форму за исключением смены сферы деятельности (переход на физически тяжелую работу). Но и спорт спорту рознь. Ведь разные виды телесной активности требуют различного объема и качества энергозатрат. Поэтому очень важно понимать, что в деле похудения принесет большую пользу.

В первую очередь, если вы хотите похудеть, нужно выбирать аэробный тип нагрузки. К нему относятся все подвижные виды спорта, самые распространенные и доступные из которых плавание и бег. Но какой из них будет наиболее эффективным в плане жиросжигающего эффекта? Рассмотрим ключевые условия, как эффективно сбросить вес, и сопоставим их с качеством нагрузки при плавании и беге.

Плавание или бег: что лучше подходит для тех, кто хочет сбросить вес

Жир и гликоген

Любая физическая активность приводит к потере калорий. Вот только далеко не всегда организм будет их брать из жировых запасов. В первую очередь он станет расходовать их из запасенного в печени гликогена и глюкозы. И, после того как запасы истощатся, наступит черед жира. И здесь существует закономерность: чем выше активность, тем расход вышеуказанных веществ идет быстрее. Если рассматривать интенсивность нагрузки за единицу времени при плавании и беге, то во втором случае она будет однозначно больше. Так что с этой точки зрения бег все же выгоднее.

Пульсовая зона жиросжигания

Понять, сжигает ли организм жиры или нет, не так уж и сложно. Для этого достаточно проверить пульс в состоянии нагрузки и посмотреть, соответствует ли он пульсу жиросжигания. Высчитать его можно по простой формуле: (220-ваш возраст)х0,7. Если ваш пульс будет ниже полученной цифры, рассчитывать на расставание с излишними жировыми запасами не стоит. При беге контролировать пульс гораздо проще. Соответствующие индикаторы есть на беговых дорожках. Если же вы бегаете в парке, можно купить компактный измеритель пульса. В бассейне же такой возможности, увы, нет.

Плавание или бег: что лучше подходит для тех, кто хочет сбросить вес

Температура

Температурные показатели и реакция организма на них — еще один камень преткновения, когда дело касается того, как сбросить вес. Чтобы оно протекало максимально эффективно, необходимо активное кровоснабжение проблемных зон, в которых скапливается подкожный жир. При беге ткани естественным образом разогреваются, а вот плавание создает противоположный эффект. Дело в том, что температура воды всегда будет ниже температуры тела. В этих условиях организм, стремясь уменьшить потери тепла, делает периферическое кровообращение менее активным. Мелкие кровеносные сосуды кожи сужаются, что создает препятствие на пути к эффективному горению жира.

Плавание или бег: что лучше подходит для тех, кто хочет сбросить вес

Каков же вывод?

Плавание, увы, уступает бегу по части эффективности, если речь идет о тренировке с жиросжигающей целью. А все потому, что плавать также быстро, как бегать, мы не можем. С другой стороны, у плавания есть достоинства, касающиеся положительного влияния на состояние здоровья. Например, в воде нагрузка на суставы и позвоночник существенно меньше, чем при беге. Поэтому выбор только за вами. Выбирайте по приоритетам и, конечно же, не забывайте предварительно проконсультироваться с вашим доктором относительно целесообразности того или иного вида нагрузки.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:
6 шагов, чтобы привести себя в форму к началу лета

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Как сбросить вес» – один из самых распространенных вопросов, с которым сталкивается современный человек как в теме здоровья, так и эстетики собственного...
 
Новости дня
Новости
 
Тест: Каких перемен ждать от этого лета?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика