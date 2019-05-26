Плавание или бег: что лучше подходит для тех, кто хочет сбросить вес

Источник материала: Flytothesky

«Как сбросить вес» – один из самых распространенных вопросов, с которым сталкивается современный человек как в теме здоровья, так и эстетики собственного тела. Возникла она вследствие экономического и технологического прогресса, который дал возможность нам вести образ жизни, сопряженный с минимальным количеством физической активности. Чуть ли не хрестоматийный пример этому – работа в офисе, требующая от сотрудника с физической точки зрения усилий разве что стука по клавишам компьютера. Добавим к этому широкий доступ к калорийной и не всегда здоровой пище – и вот уже набранные килограммы дают о себе знать.





В создавшихся условиях целенаправленные занятия спортом едва ли не единственный способ вернуть себе утраченную физическую форму за исключением смены сферы деятельности (переход на физически тяжелую работу). Но и спорт спорту рознь. Ведь разные виды телесной активности требуют различного объема и качества энергозатрат. Поэтому очень важно понимать, что в деле похудения принесет большую пользу.

В первую очередь, если вы хотите похудеть, нужно выбирать аэробный тип нагрузки. К нему относятся все подвижные виды спорта, самые распространенные и доступные из которых плавание и бег. Но какой из них будет наиболее эффективным в плане жиросжигающего эффекта? Рассмотрим ключевые условия, как эффективно сбросить вес, и сопоставим их с качеством нагрузки при плавании и беге.





Жир и гликоген

Любая физическая активность приводит к потере калорий. Вот только далеко не всегда организм будет их брать из жировых запасов. В первую очередь он станет расходовать их из запасенного в печени гликогена и глюкозы. И, после того как запасы истощатся, наступит черед жира. И здесь существует закономерность: чем выше активность, тем расход вышеуказанных веществ идет быстрее. Если рассматривать интенсивность нагрузки за единицу времени при плавании и беге, то во втором случае она будет однозначно больше. Так что с этой точки зрения бег все же выгоднее.

Пульсовая зона жиросжигания

Понять, сжигает ли организм жиры или нет, не так уж и сложно. Для этого достаточно проверить пульс в состоянии нагрузки и посмотреть, соответствует ли он пульсу жиросжигания. Высчитать его можно по простой формуле: (220-ваш возраст)х0,7. Если ваш пульс будет ниже полученной цифры, рассчитывать на расставание с излишними жировыми запасами не стоит. При беге контролировать пульс гораздо проще. Соответствующие индикаторы есть на беговых дорожках. Если же вы бегаете в парке, можно купить компактный измеритель пульса. В бассейне же такой возможности, увы, нет.





Температура

Температурные показатели и реакция организма на них — еще один камень преткновения, когда дело касается того, как сбросить вес. Чтобы оно протекало максимально эффективно, необходимо активное кровоснабжение проблемных зон, в которых скапливается подкожный жир. При беге ткани естественным образом разогреваются, а вот плавание создает противоположный эффект. Дело в том, что температура воды всегда будет ниже температуры тела. В этих условиях организм, стремясь уменьшить потери тепла, делает периферическое кровообращение менее активным. Мелкие кровеносные сосуды кожи сужаются, что создает препятствие на пути к эффективному горению жира.





Каков же вывод?

Плавание, увы, уступает бегу по части эффективности, если речь идет о тренировке с жиросжигающей целью. А все потому, что плавать также быстро, как бегать, мы не можем. С другой стороны, у плавания есть достоинства, касающиеся положительного влияния на состояние здоровья. Например, в воде нагрузка на суставы и позвоночник существенно меньше, чем при беге. Поэтому выбор только за вами. Выбирайте по приоритетам и, конечно же, не забывайте предварительно проконсультироваться с вашим доктором относительно целесообразности того или иного вида нагрузки.

Текст: Flytothesky.ru

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