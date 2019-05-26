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Тест: Каких перемен ждать от этого лета?

27.05.2019 09:33 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Каких перемен ждать от этого лета?

Не секрет, что все мы уже давно соскучились по теплому летнему солнцу. Постоянные холод и слякоть заставляют нас оставаться дома, поплотнее закутываться в одеяло и заедать тоску вкусняшками. Лето же, наоборот, пробуждает в нас желание двигаться. Ведь сложно сидеть на месте, когда вокруг постоянно что-то происходит. Как думаете, а что принесут вам самые теплые месяцы этого года? Каких перемен ждать и какие эмоции они вам принесут? У вас есть отличный шанс выяснить это прямо сейчас!

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Не секрет, что все мы уже давно соскучились по теплому летнему солнцу. Постоянные холод и слякоть заставляют нас оставаться дома, поплотнее закутываться в одеяло и...
 
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