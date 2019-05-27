5 наименее травмоопасных видов спорта

Источник материала: Flytothesky

Спорт и безопасность – понятия, которые идут рука об руку на протяжении всей спортивной истории. Но никогда они не сосуществовали и едва ли будут сосуществовать в мире. А все потому, что любая физическая активность в большей или меньшей степени, но сопряжена с риском получения повреждений различной степени тяжести. Значит ли это, что заниматься спортом не стоит? Отнюдь. Физические упражнения при умеренном и разумном подходе к занятиям принесут только пользу. Другой вопрос: очень важно подбирать безопасные виды спорта, которые будут по душе именно вам.





Последнее особенно свойственно родителям , которые стоят перед выбором, в какую спортивную секцию отправить свое любимое чадо, дабы не нанести его здоровью вреда. Если этот вопрос актуален и для вас, предлагаем познакомиться с пятью видами спорта, которые по многочисленным исследованиям и наблюдениям за профессиональными спортсменами были признаны наиболее безопасными.

1. Плавание

Это не только безопасный, но и очень полезный вид спорта. Важно лишь соблюдать верную технику движения в воде. Так вы сведете вероятность травмироваться к минимуму. Плавание не сопряжено с контактом с каким-либо оборудованием. Это одиночный вид спорта. Так что уронить на себя что-то или получить случайный удар от члена команды или соперника точно не грозит. Подтверждает безопасность этого вида спорта и то обстоятельство, что даже профессиональные пловцы с многолетним стажем тренировок чаще всего сохраняют свое здоровье на долгие годы.





2. Гребля

Существует два вида гребли – на байдарках и каноэ и академическая. Вторая разновидность по части травмобезопасности немного уступает первой, т.к. академическая гребля предполагает присутствие в лодке нескольких человек и неосторожное движение веслом может спровоцировать удар, что на практике бывает довольно редко. В целом же гребля предполагает только однообразные движения руками, поэтому вероятность травмироваться невелика.





3. Фехтование

Присутствие этой активности в подборке, где находятся самые безопасные с точки зрения травматизма виды спорта, может вас удивить. Однако это действительно так. Да, рапиры фехтовальщиков выглядят со стороны угрожающими. Но стоит иметь в виду, что это спортивное оружие с тупым наконечником и лезвием, которое не может реально порезать. Кроме того, от возможных травм спортсменов отлично защищает шлем и форма из плотной ткани. Разумеется, опыт и правильную технику вкупе с быстрой реакцией тоже нельзя игнорировать. Это решающие факторы, ответственные за безопасность.





4. Прыжки в воду

Технично выполненный прыжок с высоты, сообразной уровню подготовленности спортсмена, вряд ли приведет к травме. Но здесь главенствующую роль все же играет подготовленность атлета. Он должен уметь правильно и своевременно группироваться в воздухе и при вхождении в воду. В остальном же этот вид спорта не относится к рискованной в плане травм категории.





5. Спортивная ходьба

Нагрузка на связки и мышцы при спортивной ходьбе минимальна. Ей подвергаются, пожалуй, только мышцы ног. Самая распространенная травма, которая случается со спортсменами-ходоками, — это растяжения мышц и сухожилий в области стоп. Тем не менее риск подобного возникает только в том случае, если человек перед выходом на старт недостаточно разминается, решает участвовать в состязании, несмотря на болевые ощущения или плохое самочувствие. Или же он попросту злоупотребляет спортивными нагрузками. Тем же, кто практикует спортивную ходьбу умеренно в оздоровительных целях и для поддержания хорошей физической формы, опасаться особенно нечего.





Текст: Flytothesky.ru

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