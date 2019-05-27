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5 наименее травмоопасных видов спорта
28.05.2019 12:23 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Спорт и безопасность – понятия, которые идут рука об руку на протяжении всей спортивной истории. Но никогда они не сосуществовали и едва ли будут сосуществовать в мире. А все потому, что любая физическая активность в большей или меньшей степени, но сопряжена с риском получения повреждений различной степени тяжести. Значит ли это, что заниматься спортом не стоит? Отнюдь. Физические упражнения при умеренном и разумном подходе к занятиям принесут только пользу. Другой вопрос: очень важно подбирать безопасные виды спорта, которые будут по душе именно вам.
Последнее особенно свойственно
1. Плавание
Это не только безопасный, но и очень полезный вид спорта. Важно лишь соблюдать верную технику движения в воде. Так вы сведете вероятность травмироваться к минимуму.
2. Гребля
Существует два вида гребли – на байдарках и каноэ и академическая. Вторая разновидность по части травмобезопасности немного уступает первой, т.к. академическая гребля предполагает присутствие в лодке нескольких человек и неосторожное движение веслом может спровоцировать удар, что на практике бывает довольно редко. В целом же гребля предполагает только однообразные движения руками, поэтому вероятность травмироваться невелика.
3. Фехтование
Присутствие этой активности в подборке, где находятся самые безопасные с точки зрения травматизма виды спорта, может вас удивить. Однако это действительно так. Да, рапиры фехтовальщиков выглядят со стороны угрожающими. Но стоит иметь в виду, что это спортивное оружие с тупым наконечником и лезвием, которое не может реально порезать. Кроме того, от возможных травм спортсменов отлично защищает шлем и форма из плотной ткани. Разумеется, опыт и правильную технику вкупе с быстрой реакцией тоже нельзя игнорировать. Это решающие факторы, ответственные за безопасность.
4. Прыжки в воду
Технично выполненный прыжок с высоты, сообразной уровню подготовленности спортсмена, вряд ли приведет к травме. Но здесь главенствующую роль все же играет подготовленность атлета. Он должен уметь правильно и своевременно группироваться в воздухе и при вхождении в воду. В остальном же этот вид спорта не относится к рискованной в плане травм категории.
5. Спортивная ходьба
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Спорт и безопасность – понятия, которые идут рука об руку на протяжении всей спортивной истории. Но никогда они не сосуществовали и едва ли будут сосуществовать в...
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