5 профессий будущего, которых еще не существует

Источник материала: Flytothesky

Какие профессии будущего появятся буквально через несколько десятков лет? В чем их особенности и специфика? Давайте узнаем!





Стремительность, с которой развиваются технологии в современном мире, поразила бы даже самого маститого писателя-фантаста прошлого. К тому же то, что сегодня воспринимается как новинка, уже спустя пару лет (иногда даже несколько месяцев) теряет свою актуальность от слова совсем. Но в этой нескончаемой погоне за совершенством жизни бесспорно одно: будущее за высокими технологиями. Причем за такими технологиями, которые современному человеку невероятно трудно, почти невозможно представить.

Поэтому есть ли смысл удивляться тому, что по мере их вхождения в обиход появятся и специальности для их реализации и контроля? Сейчас о них говорят, как о профессиях будущего. Но по прогнозам ученых мужей ожидать наступления этого будущего придется не так уж и долго – «фантастические» специальности могут стать востребованными в течение двух-трех десятилетий. Что же это за такие таинственные профессиональные области и профессии будущего?

1. Инженер по климатическим технологиям

Это сегодня плохая погода воспринимается как неизбежность. В будущем, причем обозримом, станет возможным влиять на климат , формируя наиболее приемлемую для жизни среду. А разработкой и оптимизацией всех актуальных параметров будут заниматься подготовленные сотрудники в области метеорологии. Кстати, звучит как усовершенствованная версия уже знакомой нам профессии, не так ли?





2. Космический экскурсовод

Появление этой профессиональной направленности прогнозируется ближе к 30-ым годам 21 столетия. Уже сегодня есть прецеденты так называемого космического туризма . В скором времени он наиболее вероятно станет обыденным досугом для состоятельных землян, которые могут позволить себе организовать межпланетный полет. И, конечно, им понадобятся сопровождающие соответствующей квалификации. Как видите, профессии будущего Земли выйдут на новый космический уровень.





3. Специалист по созданию органов

Пока официальная трансплантология ограничена опциями пересадки донорских органов и воссозданием определенных их функций из клеток собственного организма реципиента. Однако несовершенство этих технологий налицо. Самый большой недостаток, помимо нехватки донорских органов для всех нуждающихся, это высокий риск отторжения и необходимость в пожизненном приеме пациентами препаратов, подавляющих иммунитет. Именно потому уже сейчас ведутся активные разработки по выращиванию полноценных органов из тканей самого пациента, которые организм не будет квалифицировать как чужеродные. И, разумеется, когда технология обретет реальные очертания, понадобятся профессионалы в этой области.





4. Модификатор экологии

Истощение природных ресурсов – проблема, актуальная уже сегодня. Более того, в недалеком будущем нам (человечеству) придется всерьез задуматься о восстановлении экологического равновесия. Сюда входит генерация процесса ускорения воспроизводства невосполняемых ископаемых и воссоздание вымерших видов растений и животных путем репликации их генетического материала .





5. Хирург по увеличению памяти

Как часто вы задумывались о том, что хорошо было бы не помнить какие-то тяжелые травмирующие события и, наоборот, запоминать больше нужной для жизни и профессиональной деятельности информации? Наверняка подобная фантастическая возможность хотя бы раз приходила вам в голову, но, естественно, отметалась как нечто нереальное, вроде путешествия в сказку. Эксперименты с человеческим мозгом и углубленным изучением его скрытых резервов дают основания полагать, что вскоре станет возможным проводить операции, увеличивающие запас памяти и интеграции нужных нам воспоминаний. И, скорее всего, этим будут заниматься нейрохирурги, чей профиль работы связан именно с этим вопросом.





Текст: Flytothesky.ru

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