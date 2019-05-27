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Кухонные комбайны и другие приспособления для кухни с Aliexpress

28.05.2019 12:52 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Кухонные комбайны и другие приспособления для кухни с Aliexpress

С момента изобретения первого кухонного комбайна прошло не так уж и много времени. Однако теперь подобные машины считаются чуть ли не обязательным составляющим любой кухни. И это вполне объяснимо, ведь они действительно очень облегчают приготовление пищи и экономят много времени. Чтобы вы тоже смогли немного разгрузить свой день, мы предлагаем вам подборку с Aliexpress, в которой вы найдете интересные приспособления для кухни и необычные кухонные комбайны.

1. Портативный блендер для фруктов

Кухонные комбайны и другие приспособления для кухни с Aliexpress

Этот блендер отлично подходит для поездок на природу, ведь его можно зарядить по USB. Благодаря ему у вас всегда будет доступ к свежим и вкусным коктейлям, где бы вы ни находились!

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2. Машина для проращивания зерен

Кухонные комбайны и другие приспособления для кухни с Aliexpress

Если вам интересна тема проращивания зерен, то вы в курсе, сколько неудобств доставляют постоянные замены марли и воды для ростков. Эта машина будет выполнять подобную работу за вас, максимально упрощая процесс проращивания!

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3. Электрический блендер в стиле ретро

Кухонные комбайны и другие приспособления для кухни с Aliexpress

А этот блендер сразу привлекает взгляд своим дизайном, ведь он не похож на кухонные комбайны, которые мы привыкли видеть на полках магазинов. Ко всему прочему, его мощности вполне хватает, чтобы вы смогли обеспечить себя коктейлями и смузи из всего, что сможете найти под рукой.

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4. Машина для приготовления попкорна

Кухонные комбайны и другие приспособления для кухни с Aliexpress

Благодаря этой машине для попкорна вы получите возможность наслаждаться вкусными воздушными снеками в любое время дня и года. Все ведь знают, что попкорн, приготовленный дома, в разы полезнее того, что можно купить в магазинах.

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5. Электрическая сковородка на одного

Кухонные комбайны и другие приспособления для кухни с Aliexpress

А для тех, кто любит готовить еду порционно, у нас есть вот такая интересная электрическая сковородка. Она быстро разогревается и позволяет приготовить столько еды, сколько нужно одному человеку.

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6. Портативная соковыжималка

Кухонные комбайны и другие приспособления для кухни с Aliexpress

А эта соковыжималка порадует тех, кто не может представить свою жизнь без вкусного и полезного свежевыжатого сока. К тому же подобные кухонные комбайны просты в использовании.

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7. Вакуумный упаковщик

Кухонные комбайны и другие приспособления для кухни с Aliexpress

Благодаря вакуумным упаковкам у нас есть возможность хранить продукты так, чтобы они не теряли своих свойств. Но редко у кого дома можно найти настоящий вакуумный упаковщик, верно? И очень зря, ведь приобрести его можно по очень привлекательной цене!

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8. Минималистичный электрический чайник

Кухонные комбайны и другие приспособления для кухни с Aliexpress

А для любителей минимализма у нас есть вот такой удобный электрический чайник. Он не только выглядит стильно, но и очень быстро нагревается, так что вам не придется долго ждать, чтобы насладиться чаем или кофе.

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9. Ручная кофемолка

Кухонные комбайны и другие приспособления для кухни с Aliexpress

Если вы считаете себя любителем хорошего молотого кофе, то эта ручная кофемолка должна вас обрадовать. Всего пара оборотов рукояти — и вы получите ароматный и насыщенный напиток, с которого так приятно начинать свое утро.

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10. Йогуртница

Кухонные комбайны и другие приспособления для кухни с Aliexpress

Тем, кто старается придерживаться здорового питания, мы можем посоветовать вот такую простую йогуртницу. Благодаря ей у вас всегда будет доступ к натуральному йогурту без сахара и вредных добавок.

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С момента изобретения первого кухонного комбайна прошло не так уж и много времени. Однако теперь подобные машины считаются чуть ли не обязательным составляющим...
 
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