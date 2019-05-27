Кухонные комбайны и другие приспособления для кухни с Aliexpress

Источник материала: Flytothesky





С момента изобретения первого кухонного комбайна прошло не так уж и много времени. Однако теперь подобные машины считаются чуть ли не обязательным составляющим любой кухни. И это вполне объяснимо, ведь они действительно очень облегчают приготовление пищи и экономят много времени. Чтобы вы тоже смогли немного разгрузить свой день, мы предлагаем вам подборку с Aliexpress, в которой вы найдете интересные приспособления для кухни и необычные кухонные комбайны.

1. Портативный блендер для фруктов





Этот блендер отлично подходит для поездок на природу, ведь его можно зарядить по USB. Благодаря ему у вас всегда будет доступ к свежим и вкусным коктейлям, где бы вы ни находились!

2. Машина для проращивания зерен





Если вам интересна тема проращивания зерен, то вы в курсе, сколько неудобств доставляют постоянные замены марли и воды для ростков. Эта машина будет выполнять подобную работу за вас, максимально упрощая процесс проращивания!

3. Электрический блендер в стиле ретро





А этот блендер сразу привлекает взгляд своим дизайном, ведь он не похож на кухонные комбайны, которые мы привыкли видеть на полках магазинов. Ко всему прочему, его мощности вполне хватает, чтобы вы смогли обеспечить себя коктейлями и смузи из всего, что сможете найти под рукой.

4. Машина для приготовления попкорна





Благодаря этой машине для попкорна вы получите возможность наслаждаться вкусными воздушными снеками в любое время дня и года. Все ведь знают, что попкорн, приготовленный дома, в разы полезнее того, что можно купить в магазинах.

5. Электрическая сковородка на одного





А для тех, кто любит готовить еду порционно, у нас есть вот такая интересная электрическая сковородка. Она быстро разогревается и позволяет приготовить столько еды, сколько нужно одному человеку.

6. Портативная соковыжималка





А эта соковыжималка порадует тех, кто не может представить свою жизнь без вкусного и полезного свежевыжатого сока. К тому же подобные кухонные комбайны просты в использовании.

7. Вакуумный упаковщик





Благодаря вакуумным упаковкам у нас есть возможность хранить продукты так, чтобы они не теряли своих свойств. Но редко у кого дома можно найти настоящий вакуумный упаковщик, верно? И очень зря, ведь приобрести его можно по очень привлекательной цене!

8. Минималистичный электрический чайник





А для любителей минимализма у нас есть вот такой удобный электрический чайник. Он не только выглядит стильно, но и очень быстро нагревается, так что вам не придется долго ждать, чтобы насладиться чаем или кофе.

9. Ручная кофемолка





Если вы считаете себя любителем хорошего молотого кофе, то эта ручная кофемолка должна вас обрадовать. Всего пара оборотов рукояти — и вы получите ароматный и насыщенный напиток, с которого так приятно начинать свое утро.

10. Йогуртница





Тем, кто старается придерживаться здорового питания, мы можем посоветовать вот такую простую йогуртницу. Благодаря ей у вас всегда будет доступ к натуральному йогурту без сахара и вредных добавок.

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