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Интересные товары с Aliexpress не дороже $2

29.05.2019 16:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Интересные товары с Aliexpress не дороже

Большинство из нас тратит довольно значительную часть своих сбережений, вовсе этого не замечая. Даже простая чашка кофе, которую вы покупаете по пути на работу, обходится совсем не так дешево, как может показаться на первый взгляд. Чтобы дать вам возможность потратить пару долларов более осознанно, мы подготовили для вас интересные товары с Aliexpress, которые могут быть вам полезны.

1. Ожерелье в виде динозавра

Интересные товары с Aliexpress не дороже

Это массивное ожерелье сразу привлекает взгляд благодаря своему необычному дизайну. Идеальный выбор для тех, кто хочет выделиться из толпы, но сохранить свой неповторимый стиль.

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2. Мини-дуршлаг

Интересные товары с Aliexpress не дороже

Этот миниатюрный дуршлаг несколько удобнее привычных нашим матерям перфорированных ложек, ведь он пропускает только жидкость, «отфильтровывая» все, что осталось. Лучше ведь сразу выловить перчинки из супа, правда?

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3. Держатель для нарезки овощей

Интересные товары с Aliexpress не дороже

А для тех, кто большую часть времени проводит на кухне, у нас есть и такие интересные товары для нарезки овощей. Этот держатель бережет не только ваши пальцы, но и личное время, что, согласитесь, не менее важно!

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4. Набор из десяти воздушных шаров

Интересные товары с Aliexpress не дороже

А если вы планируете устроить какой-нибудь праздник, то вот такой красочный набор из надувных шаров вам очень пригодится. Красиво и экономно, разве стоит говорить что-то еще?

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5. Ключ-открывашка

Интересные товары с Aliexpress не дороже

Эту интересную открывашку можно повесить на связку ключей в качестве симпатичного брелока, ведь много места она не займет. А как ей пользоваться, вы наверняка в курсе:)

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6. Измельчитель для зелени

Интересные товары с Aliexpress не дороже

Этот измельчитель прекрасно подойдет тем, кто любит добавлять в свои блюда много свежей зелени. С ним вы сможете нарезать все необходимые ингредиенты в разы быстрее. Такие интересные и простые товары просто созданы для готовки!

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7. Чехол для наушников

Интересные товары с Aliexpress не дороже

А для меломанов, которые жить не могут без музыки и всегда носят с собой наушники, мы можем предложить вот такой удобный чехол. Он отлично помещается в карман, а наушники внутри при всем желании не смогут запутаться в морские узлы.

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8. Силиконовая бутылка для воды

Интересные товары с Aliexpress не дороже

Эта небольшая силиконовая бутылочка для воды идеально подходит тем, кто любит проводить время вне четырех стен, но не имеет возможности носить с собой громоздкие пластиковые бутылки.

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9. Крепление для организации проводов

Интересные товары с Aliexpress не дороже

Если организация рабочего места для вас не пустой звук, то вот такие интересные товары придутся вам по душе. Небольшая цена за то, чтобы больше не путаться ногами и руками в проводах, верно?

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10. Миниатюрные декоративные совы

Интересные товары с Aliexpress не дороже

А если вам просто хочется немного украсить свое окружение, то мы можем предложить вот таких миниатюрных сов. Они будут хорошо смотреться как на рабочем месте, так и в спальне. Так что выбирать вам!

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Большинство из нас тратит довольно значительную часть своих сбережений, вовсе этого не замечая. Даже простая чашка кофе, которую вы покупаете по пути на работу,...
 
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