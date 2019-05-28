Интересные товары с Aliexpress не дороже $2

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1. Ожерелье в виде динозавра
Это массивное ожерелье сразу привлекает взгляд благодаря своему необычному дизайну. Идеальный выбор для тех, кто хочет выделиться из толпы, но сохранить свой неповторимый стиль.
Этот миниатюрный дуршлаг несколько удобнее привычных нашим матерям перфорированных ложек, ведь он пропускает только жидкость, «отфильтровывая» все, что осталось. Лучше ведь сразу выловить перчинки из супа, правда?
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