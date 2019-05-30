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Проверка на внимательность: Поиск кота в куче мусора
30.05.2019 21:49 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Не все осознают важность восприятия в нашей жизни. Оно влияет не только на нашу концентрацию на деталях, но и на способность видеть общую картину событий, не зацикливаясь на неважных мелочах. Существует множество способов развить в себе это качество, но самыми интересными из них являются картинки с котами. Так почему бы не совместить приятное с полезным? В этом поможет простая проверка на внимательность!
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Не все осознают важность восприятия в нашей жизни. Оно влияет не только на нашу концентрацию на деталях, но и на способность видеть общую картину событий, не...
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