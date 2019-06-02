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5 способов, как меньше потеть
03.06.2019 12:44 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Потеть не очень приятно. Механизм потоотделения — это функция нашего организма, которая доставляет немало хлопот (особенно в жаркую погоду). Но она определенно одна из самых необходимых. Благодаря работе потовых желез организм сохраняет стабильность температуры и выводит через кожу вырабатывающиеся в процессе жизнедеятельности вредные вещества. Так что недооценивать этот процесс ни в коем случае нельзя.
Умеренное потоотделение совершенно нормально, и с ним вполне можно справиться, используя гигиенические средства и регулярно
Причины повышенного потоотделения
Причинами гиперактивности потовых желез может быть стресс, повышенные физические нагрузки, эндокринные нарушения, диабет, инфекционные болезни в стадии обострения, туберкулез,
1. Выбирайте правильную одежду
Это касается в первую очередь жаркого летнего сезона. Чтобы не меньше потеть, лучше отдавать предпочтение легким натуральным тканям. А также по возможности исключить синтетику, которая не может похвастаться гигроскопичностью. Не стоит надевать и закрытую обувь без носков.
2. Пейте меньше кофе, ешьте меньше пряных продуктов
Кофеин и ряд веществ, содержащихся в специях, обладают стимулирующим эффектом для мозговых нейротрансмиттеров. Результатом этого может стать и сильное выделение пота. А также обстоятельство, что кофе мы пьем горячим, является провоцирующим фактором. Это утверждение справедливо для всех
3. Антиперспирант вместо дезодоранта
Разница между этими средствами по борьбе с потливостью заключается в том, что дезодорант лишь маскирует неприятный запах, а антиперспирант блокирует выработку пота за счет закупорки потовых желез. Если проблема гипергидроза беспокоит вас очень сильно — это приемлемый вариант. Но по возможности не используйте антиперспирант слишком часто. Дело в том, что содержащиеся в нем соли алюминия блокируют работу потовых желез и могут привести к нарушениям работы всей системы.
4. Оптимизируйте питание
Чрезмерное налегание на жирную и перенасыщенную искусственными добавками пищу может стать косвенной причиной гипергидроза. Это же касается и злоупотребления алкоголем. И, наоборот, здоровое
5. Воспользуйтесь достижениями косметической медицины
Ботокс ассоциируется у большинства из нас с коррекцией морщин на лице. Однако у этого препарата есть потенциал избавить вас от излишнего потоотделения. Прибегать к этому способу стоит, если у человека нет патологий, провоцирующих гипергидроз, т. к. он действительно очень эффективен. Единственный недостаток — относительно высокая стоимость и ограниченность во времени. Препарат действует в течение полугода, после чего процедуру придется повторять.
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Потеть не очень приятно. Механизм потоотделения — это функция нашего организма, которая доставляет немало хлопот (особенно в жаркую погоду). Но она определенно...
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