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5 способов, как меньше потеть

03.06.2019 12:44 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Потеть не очень приятно. Механизм потоотделения — это функция нашего организма, которая доставляет немало хлопот (особенно в жаркую погоду). Но она определенно одна из самых необходимых. Благодаря работе потовых желез организм сохраняет стабильность температуры и выводит через кожу вырабатывающиеся в процессе жизнедеятельности вредные вещества. Так что недооценивать этот процесс ни в коем случае нельзя.

5 способов, как меньше потеть

Умеренное потоотделение совершенно нормально, и с ним вполне можно справиться, используя гигиенические средства и регулярно принимая душ. Но все обстоит куда серьезнее, если мы имеем дело с гипергидрозом или, проще говоря, повышенной выработкой пота. Само по себе состояние не является патологическим, если не является симптомом другого заболевания. А вот неприятностей в социальном плане может доставить немало.

Причины повышенного потоотделения

Причинами гиперактивности потовых желез может быть стресс, повышенные физические нагрузки, эндокринные нарушения, диабет, инфекционные болезни в стадии обострения, туберкулез, избыточная масса тела, длительный прием антибиотиков, гормональные расстройства и др. Если гипергидроз связан с проблемами со здоровьем, нужно отправляться к врачу и бороться не со следствием, а с причиной. Но есть и категория людей, у которых сильное потоотделение обусловлено генетически и патологией не является. В этом случае с гипергидрозом можно бороться следующими способами:

1. Выбирайте правильную одежду

Это касается в первую очередь жаркого летнего сезона. Чтобы не меньше потеть, лучше отдавать предпочтение легким натуральным тканям. А также по возможности исключить синтетику, которая не может похвастаться гигроскопичностью. Не стоит надевать и закрытую обувь без носков.

5 способов, как меньше потеть

2. Пейте меньше кофе, ешьте меньше пряных продуктов

Кофеин и ряд веществ, содержащихся в специях, обладают стимулирующим эффектом для мозговых нейротрансмиттеров. Результатом этого может стать и сильное выделение пота. А также обстоятельство, что кофе мы пьем горячим, является провоцирующим фактором. Это утверждение справедливо для всех горячих блюд и напитков в нашем рационе.

3. Антиперспирант вместо дезодоранта

Разница между этими средствами по борьбе с потливостью заключается в том, что дезодорант лишь маскирует неприятный запах, а антиперспирант блокирует выработку пота за счет закупорки потовых желез. Если проблема гипергидроза беспокоит вас очень сильно — это приемлемый вариант. Но по возможности не используйте антиперспирант слишком часто. Дело в том, что содержащиеся в нем соли алюминия блокируют работу потовых желез и могут привести к нарушениям работы всей системы.

4. Оптимизируйте питание

Чрезмерное налегание на жирную и перенасыщенную искусственными добавками пищу может стать косвенной причиной гипергидроза. Это же касается и злоупотребления алкоголем. И, наоборот, здоровое сбалансированное питание даст возможность меньше потеть.

5 способов, как меньше потеть

5. Воспользуйтесь достижениями косметической медицины

Ботокс ассоциируется у большинства из нас с коррекцией морщин на лице. Однако у этого препарата есть потенциал избавить вас от излишнего потоотделения. Прибегать к этому способу стоит, если у человека нет патологий, провоцирующих гипергидроз, т. к. он действительно очень эффективен. Единственный недостаток — относительно высокая стоимость и ограниченность во времени. Препарат действует в течение полугода, после чего процедуру придется повторять.

Текст: Flytothesky.ru

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Потеть не очень приятно. Механизм потоотделения — это функция нашего организма, которая доставляет немало хлопот (особенно в жаркую погоду). Но она определенно...
 
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