Малоизвестные направления для летнего отдыха

Источник материала: Flytothesky

Подготовка к летнему отпуску в самом разгаре. Люди бронируют билеты, прокладывают самостоятельные маршруты, закупаются всем необходимым для дальних поездок. Однако большинство номеров в отелях самых популярных направлений забронированы или выкуплены предусмотрительными и экономными туристами еще в январе и феврале. Остальные же выбирают из того, что осталось, либо ждут горящих предложений. Но есть еще один вариант для того, чтобы летний отдых стал незабываемым.





Многие не знают, однако есть такие места, которые известны единицам. При этом они являются настоящими жемчужинами, затерявшимися каким-то чудом среди гигантов туристического бизнеса. В этих местах всегда найдутся гостиницы на любой кошелек и вкус, цены на развлечения порадуют, а местные жители любезны и уважительны.

Маленький болгарский городок Обзор

Он находится ровно посередине между Бургасом и Варной. Благодаря такому расположению каждый турист может выбрать удобное время и способ прибытия. Например, на побережье есть два больших аэропорта, которые принимают рейсы со всего мира. К тому же они расположены на равном расстоянии от Обзора.

История городка насчитывает несколько тысячелетий. В нем до сих пор находят огромные подземные строения времен римлян. По всему городу стоят огороженные объекты. Их местные жители когда-то нашли прямо во дворах своих домов во время стройки или работ в огородах. Они до сих пор случайно обнаруживают приспособления быта и труда, захоронения и даже целые здания, имеющие историческую и культурную ценность для всего мира! А в самых отдаленных частях пляжа, который простирается вдоль всего городка, можно найти бойницы в скалах. А также затопленные причалы и находящиеся под водой строения неизвестного назначения.

Развлечений здесь тоже хватает: большой городской парк с ежегодными детскими фестивалями, катания в каретах, поход в горы к целебным ручьям и ключам по экотропе. Кафешек в городе много: все они принадлежат частным владельцам, которые стремятся вкусно накормить своих гостей и предложить национальные блюда в оригинальной трактовке.





Испанский город Кадис

Он существует вот уже больше 3000 лет и занимает площадь всего 12 кв. км. Испания – излюбленное направление туристов со всего мира, планирующих летний отдых. Однако такой богатой историей, как этот несильно известный большинству регион, может похвастаться далеко не каждая страна. Здесь невероятное количество достопримечательностей: замки разных времен постройки, музеи, церкви, и многое другое. Огромный местный рынок также считается местной достопримечательностью. Здесь можно найти свежайшую рыбу всевозможных видов и довольно редких морских гадов, экзотические фрукты, аутентичную андалусскую еду. Если вы ценитель гастрономии и традиций испанской кухни, то вы точно запланируете поездку на центральный рынок Кадиса. Кстати, там вы проведете не меньше 4-5 часов.

А также в Кадисе найдут развлечения те, кто любят шикарные пляжи и разнообразие водных развлечений. На побережье найдутся места как для семей с детьми, так и для любителей острых ощущений.





Польская Балтика

Каждый год все больше туристов узнают об этих райских местах, бронируют отели и коттеджи для своих семей и компаний. Но пока здесь еще можно найти места с недорогим проживанием и питанием. Однако, как говорят профессионалы турбизнеса, это ненадолго. Уже через пять лет они обещают существенное подорожание отдыха в этих местах.

Дело в том, что Польская Балтика – это комфортный нежаркий климат . А также удивительное природное явление — дюны, белый песок в сочетании с ароматными целебными соснами. Мало кто знает, но нагретые солнцем сосны выделяют вещества, которые очень полезны для легких человека. Именно поэтому балтийский воздух имеет такой специфический неповторимый аромат. Если добавить к этому исконно польский педантизм в организации досуга, радующие глаз аккуратные прибрежные домики, живую ежедневную праздничную уличную торговлю, то растущая с огромной скоростью популярность этих мест становится совершенно неудивительной.





Успейте побывать там, где вскоре будут огромные потоки путешественников. Насладитесь местными красотами и сделайте летний отдых незабываемым!

Текст: Flytothesky.ru

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