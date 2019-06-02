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Лучшие посты мая на Flytothesky
03.06.2019 16:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В открытое настежь окно врывается приятный теплый ветер с ароматом лета. Да, встречаем июнь, друзья! Казалось бы, совсем недавно мы готовили для вас лучшие посты мая, как вот он — первый месяц долгожданного времени года. Но мы, несмотря на манящее солнышко и ленивое настроение, трудиться не переставали. Поэтому традиционно подготовили для вас подборку отличных материалов. Почему бы не заняться ими, сидя в кресле уютным летним вечером?..
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В открытое настежь окно врывается приятный теплый ветер с ароматом лета. Да, встречаем июнь, друзья! Казалось бы, совсем недавно мы готовили для вас лучшие посты...
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