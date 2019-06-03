Быстрая уборка: как привести свой дом в порядок

Источник материала: Flytothesky

Уборка в квартире или доме традиционно считается утомительным и неблагодарным трудом. Ведь проходит совсем немного времени после наведения порядка, как приходится все начинать сначала. В то же время тяготиться необходимостью поддерживать свое жилище в чистоте тоже будет неверным и даже деструктивным подходом к делу.





Если мысль о том, что пора убирать квартиру навевает на вас тоску или создает неприятный эмоциональный фон, подумайте, почему это так? Важно осознать, что это вы, ваше жилое пространство, от которого во многом зависит качество жизни… Разве вы не достойны того, чтобы жить в красивом чистом месте? И разве для этого не стоит постараться?!

Но вырулить на волну позитивного мышления для некоторых будет маловато, чтобы уборка стала приносить радость. Нужны более действенные, практические методы. И мы готовы предложить вам несколько. Авось пригодятся!

1. Подготовка необходимого оборудования

Уборка в квартире может стать даже увлекательным процессом, если у вас есть под рукой все необходимое. Это и бытовое оборудование вроде пылесоса. А также ведра, щетки, салфетки для уборки, губки, моющие средства для твердых поверхностей и ухода за мебелью. Перед тем, как приступать к уборке, убедитесь, что все необходимое есть у вас в наличии. Это избавит вас от раздражения, когда окажется, что вам, допустим, нечем помыть окна. Если чего-то недостает, лучше сходить в магазин бытовой химии заблаговременно.

2. Составление плана предстоящих работ

Главный вопрос, который встает перед человеком, замыслившим уборку, заключается в том, с чего следует начинать. По этой причине эффективной тактикой будет заранее спланировать свои действия. Можно даже записать на листке бумаги, в какой последовательности вы будете убирать, какие действия производить и сколько ориентировочно времени готовы потратить на одну зону уборки. Так вы будете лучше понимать, что и для чего вы делаете.





3. Принцип быстрой уборки

Этот прием подойдет для тех хозяев, которым нужно экстренно привести дом в порядок, а времени катастрофически не хватает. Начиная уборку, вооружитесь двумя мешками или емкостями вроде корзины, в одну из которых вы будете складывать вещи, которые следует выбросить, и прочий мусор, а в другую, нуждающиеся в перестановке. Так вы сэкономите время на постоянных вояжах к мусорному ведру. А предметы из другой корзины можно расставить по полочкам или сложить в кладовку , когда уборка в квартире будет закончена.

4. Для сложных загрязнений – время

Самой сложной зоной для уборки считается кухня, где протекает основная активность домашней жизни. Чтобы облегчить этот процесс, лучше будет не оттирать с упорством загрязнения с поверхности кухонной плиты или известковый налет в раковине, а заблаговременно обработать их чистящими средствами соответствующего назначения и оставить на несколько часов. Спустя время, когда поработает бытовая химия, вам останется только быстро и аккуратно удалить следы загрязнений.





5. Уборка «с огоньком»

Для того, чтобы работа продвигалась оперативно, к ней следует приступать с боевым настроем. Очертите себе временные границы и пространство, которое вы планируете убрать за указанное время, настройтесь провести время активно и с удовольствием. А для поддержания хорошего настроения включите любимую динамичную музыку. Она-то и будет вас подстегивать двигаться энергичнее и даже сможет превратить действия хозяйственного назначения в эдакий импровизированный танец.

Текст: Flytothesky.ru

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