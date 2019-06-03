Тест: Возлагаете ли вы на людей нереалистичные ожидания?

Источник материала: Flytothesky





Знаете ли вы, что такое завышенные ожидания? Очень часто люди ждут друг от друга чего-то большего, а затем разочаровываются, не получив этого. Нет, это не касается материальных вещей. Это скорее про чувства и эмоции, которые человек жаждет испытать, но его надежды не оправдываются. А что насчет вас? Относитесь ли вы к тому типу людей, которые постоянно стремятся к лучшему, к чему-то большему, даже если речь идет о человеческих взаимоотношениях? Или вас вполне устраивает то, что вы имеете?

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