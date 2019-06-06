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10 фактов о Большом Барьерном рифе

07.06.2019 11:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Задумывались ли вы когда-либо, какая территория на планете, населенная морскими жителями, хорошо просматривается прямо из космоса? Это Большой Барьерный риф, или, как его еще именуют, Большой коралловый риф. Это остров в Коралловом море Тихого океана в Австралии, штат Квинсленд. Итак, чем же эта зона так уникальна и поразительна? Предлагаем вам ознакомиться с несколькими познавательными фактами.

10 фактов о Большом Барьерном рифе

1. Огромная территория

Большой Барьерный риф включает более 3 тысяч рифов и 9 тысяч островов. Ученые утверждают, что протяженность рифовой территории равна 2 тысячам километров и даже больше. А вот общая площадь составляет около 340 тысяч квадратных метров, в которых активно бурлит жизнедеятельность разных организмов.

2. «Население» рифа

Эта территория насчитывает более полутора тысяч видов рыб. Здесь обитает самая большая рыба Земли — китовая акула. А также разнообразные моллюски и ракообразные. К тому же удивительно, но именно в морских рифах Австралии обитает большинство ведомых океанологии видов морских черепах.

10 фактов о Большом Барьерном рифе

3. Чистота воды

Объекты австралийского острова — одни из наиболее полезных для атмосферы очистителей воды. Благодаря им удается избежать активного загрязнения природной среды. Именно поэтому вода в Большом Барьерном рифе чистая и прозрачная. Вот почему она служит домом для такого разнообразия существ.

4. Увеличение рифа

Кораллы, из которых и состоит Большой Барьерный риф, размножаются ежегодно в ноябре в более теплой воде. Но некоторые виды могут размножаться и чуть позже — в декабре. Интересно, что и фазы Луны в большой степени влияют на этот процесс.

10 фактов о Большом Барьерном рифе

5. Угроза исчезновения

К сожалению, на жизнь и будущее кораллового рифа влияет человеческий фактор – активная индустриализация и загрязнение островов отходами промышленной деятельности. Люди пытаются сделать многое, чтобы спасти этот необыкновенный участок моря. Несмотря на это, рифы продолжают вымирать и есть предположение, что они навсегда исчезнут с лица планеты.

6. Место для туристов

Большой Барьерный риф в Австралии – очень популярное место для туристов. Ежегодно более 64 тысячи путешественников прибывают на побережье Кораллового моря насладиться неизведанными красотами морской природы. Можно погрузиться и увидеть подводный мир своими глазами в тех местах, где разрешен доступ, или совершить прогулку на судне.

10 фактов о Большом Барьерном рифе

7. Объект под защитой

Большой Барьерный риф признан объектом Всемирного наследия. Дело в том, что, побывав однажды на его просторах, естественную красоту этой морской природы трудно забыть. А также захватывающие дух виды разнообразных рифовых скульптур не оставляют равнодушными никого из туристов. Ко всему прочему, это огромная экосистема с неповторимой жизнью внутри себя.

8. Возраст рифа

Большой Барьерный риф – это еще и древнее чудо морской природы. 3 тысячи коралловых рифов на одной территории (каждый со своей экосистемой) зародились более 25 миллионов лет назад. Однако история самого быстрого роста и развития рифа на современном этапе насчитывает 8 тысяч лет. А вот возраст самых древних образований может составлять 400 тысяч лет.

10 фактов о Большом Барьерном рифе

9. Кораблекрушение

В 1911 году на территории рифа затонул пассажирский корабль SS Yongala по причине тропического урагана, который обрушился на него. В крушении погибли 122 пассажира. Тем не менее теперь судно стало пристанищем для рыб, черепах и других обитателей моря. Хотели бы полюбоваться на покинутый в глубинах настоящий корабль?

10. Виртуальные туры

Google создал видео-тур в 3D формате по красотам Большого Барьерного рифа, в котором использовал фотографии, полученные камерой за 3 секунды. Кстати, такое необычное изобретение было создано для пользователей интернета в 2014 году.

Текст: Flytothesky.ru

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