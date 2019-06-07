Как найти подход к начальнику по знаку зодиака?

Источник материала: Flytothesky

Быть на хорошем счету у начальства мечтает каждый. Но не каждому под силу найти подход к руководителю. Если вы не знаете, как расположить к себе начальника, то уточните, кто он по знаку зодиака. Тогда решить эту задачу будет совсем несложно.





Как найти подход к начальнику?

Овен

Иногда суровый, иногда до невозможности жизнерадостный, этот начальник любит подчиненных, которые прислушиваются к его мнению и оперативно решают поставленные задачи. Он сам энергичен и обожает, когда коллеги находятся с ним на одной волне. Поэтому больше драйва, больше инициативы. В этом случае начальник Овен будет от вас в восторге.

Телец

Обязательность и исполнительность – вот что ценит руководитель Телец в своих подопечных превыше всего. Ему не нужны спонтанные решения и сиюминутный результат. В работе для него главное добросовестность и своевременность. Поэтому торопиться в работе с этим начальником точно не стоит.

Близнецы

Если вы интеллектуально подкованы и легко завязываете общение с новыми людьми, то начальник Близнецы обязательно это оценит. Его привлекают открытые и неординарные люди, полные креативных идей и готовые к незаурядной и увлекательной работе.

Рак

Чтобы понравиться начальнику знака Рак, вы должны быть ответственным и человечным. Раки проницательны и сразу же замечают неискренность в людях. Если вы вдруг решили сдружиться с руководителем ради карьерного роста, он вас сразу же раскусит и поменяет мнение о вас не в лучшую сторону.





Лев

Хвалите, слушайте, делайте комплименты начальнику Льву. Тогда у вас будет больше шансов стать его фаворитом. Лев не сильно вникает в истинный посыл комплиментов и похвалы в его адрес. Он всегда оценит ваше стремление двигаться вперед любыми путями. Главное, чтобы при этом вы были любезны, исполнительны и имели хорошую репутацию в коллективе.

Дева

А вот этого начальника интересуют преимущественно факты, конструктивные мысли и усердная работа. Для него не так важно, чем и как живет подчиненный, что он любит на обед и где предпочитает проводить отпуск. Пустую болтовню и часовые чаепития сотрудник должен оставлять за пределами работы, а в рабочее время заниматься исключительно рабочими делами. Ответственных работников Дева высоко ценит и по возможности поощряет.

Весы

Руководитель знака зодиака Весы всегда особое внимание уделяет атмосфере в рабочем коллективе. Если вы любитель сплетничать и умничать по поводу и без, то начальнику знака Весы это точно не понравится. Кроме профессионализма, для него важно видеть в своих подчиненных дисциплинированных, дружелюбных и общительных работников.

Скорпион

Ни один начальник знака Скорпион не потерпит в своем коллективе склок и шушуканий. Скорпионы ценят прямолинейность и желание развиваться и работать на благо компании. Так что найти подход к начальнику Скорпиону получится только с помощью искренности и трудолюбия.





Стрелец

Обычно начальник этого знака Зодиака не требует от подчиненных строгого соблюдения рабочей дисциплины. Наоборот, неформальная обстановка в офисе ему импонирует. Но это не значит, что сотрудники могут расслабиться и забросить работу. Если вы будете в меру общительны и деятельны, то начальник Стрелец наверняка оценит ваши старания.

Козерог

Ответственный, дисциплинированный и влюбленный в свою работу руководитель Козерог всегда выделяет в коллективе тех, кто так же без остатка отдается работе. Но не стоит думать, что Козерог – это робот, который не знает ни тоски, ни жалости. Он всегда войдет в положение при необходимости, но сесть себе на голову и забросить работу не позволит никому.

Водолей

Больше всего на свете руководители знака Водолей не любят спорщиков и умников. А вот контактных и неконфликтных сослуживцев Водолей всегда будет держать возле себя. Учитесь толерантности и умению работать в коллективе , не бойтесь ненавязчиво делиться своими свежими идеями, и начальник Водолей непременно вас оценит.

Рыбы

Чтобы стать «правой рукой» начальника знака Рыбы, важно убедить его в том, что вам можно доверять. Если он увидит в вас своего человека, то считайте, что перед вами теперь будут открыты любые дороги. Этот начальник всегда будет прислушиваться к здравым мыслям своих подчиненных и не побоится доверить ответственное задание тому, кому удалось вызвать у него доверие.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

Как нервничают представители разных знаков зодиака