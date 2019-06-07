Склонны ли вы зависимости?

Источник материала: Flytothesky

Боитесь одиночества? Часто подстраиваете свое поведение под желания окружающих? Чувствуете себя беспомощным перед трудностями, вам сложно самостоятельно принимать решения? Самое время честно посмотреть на себя со стороны. Вдруг вы относитесь к зависимому типу личности и даже об этом не догадываетесь? В психиатрии это состояние считается расстройством, с которым можно и нужно работать. Но самый первый шаг на пути к исцелению — признание проблемы. К каким моделям поведения склонны зависимые люди?





6 черт характера людей с зависимым расстройством личности

• Страх самостоятельности, нежелание брать инициативу в свои руки

Часто зависимые люди ощущают себя слабыми и бесполезными на фоне других «полноценных» членов общества. Им страшно брать ситуацию в свои руки, принимать самостоятельные решения, в одиночку противостоять трудностям. Вдруг их постигнет неудача, и все будут смеяться? Они никогда не проявляют инициативу в делах. Предпочитают отсиживаться в сторонке. Зациклены на своих слабостях и не могут преодолеть внутреннюю инертность.

• Привычка оправдывать чужие ожидания

Люди зависимого типа нуждаются в постоянном подкреплении со стороны – помощи, похвалах, поддержке. Они настолько не уверены в своих силах, так боятся ударить в грязь лицом, что во всем зависят от мнения большинства, их оценок, суждений, ожиданий. Не дай бог им не оправдать надежд значимых близких! Без чужого одобрения они чахнут, теряют внутреннюю энергию и жизненные ориентиры.





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• Стремление избежать ответственности, перекладывание решений на других

Зависимым людям трудно принимать решения в одиночку. Они стараются переложить важные жизненные дилеммы на плечи близких, то и дело спрашивая у них советов, бесконечно все обсуждая, взвешивая, прокрастинируя. Они боятся трудностей и ответственности, что что-то пойдет не так. В итоге они просто плывут по течению или превращаются в нахлебников, которые живут за чужой счет. Это не их вина, так они чувствуют себя в безопасности.

• Неумение говорить нет, отстаивать личные границы

Люди с зависимым расстройством часто боятся идти против толпы, высказывать свое настоящее мнение, которое может отличаться от общепринятого. Они не хотят напороться на критику и осуждение. Это делает их особенно уязвимыми в личных отношениях. Партнер быстро прощупывает почву и понимает силу своей власти, начинает продавливать границы, требовать слишком многого, навязывать свое видение счастья. Увы, зависимые люди идут у них на поводу, потому что не ценят себя. Они так хотят быть «хорошими», что готовы к лишениям и унижениям, лишь бы не остаться в одиночестве.





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• Страх одиночества, стремление к созависимым отношениям

Именно зависимые люди склонны заводить разрушающие их отношения: тиран-жертва, алкоголик-спасатель, садист-мазохист. Больше всего на свете они боятся одиночества, потому что не способны любить себя, заботиться о себе, принимать независимые и самостоятельные решения. Они чувствуют свою неполноценность и пытаются компенсировать ее с помощью сильного партнера. Для этого они ищут того, кто будет их оберегать, став проводником в реальный мир, эдакой «заботливой мамочкой». Увы, зрелым людям не нужен второй ребенок. А вот тиранов и садистов очень даже привлекает подобная уязвимость.

• Привычка брать на себя чужую вину, быть в роли жертвы

И последняя характерная особенность зависимых людей – пессимистичный взгляд на мир. Привычка винить себя во всех возможных несчастьях, даже если события объективно никак от них не зависели. В каком-то смысле таким людям нравится чувствовать себя невинной жертвой, заламывать руки, страдать – это прибавляет их жизни драматизма и значимости, помогает получить от окружающих необходимую долю сочувствия и поддержки.

Если многое из перечисленного совпало с вашим мироощущением – не спешите отмахиваться от правды, какой бы неприятной она ни была. Объективный взгляд на себя, трезвая оценка реальности – первый шаг на пути к внутренней свободе и излечению зависимости.

Текст: Flytothesky.ru

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