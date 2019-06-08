Источник материала: Flytothesky

Вы правда думаете, что любовь родителей безусловна, а все матери привязаны к своим отпрыскам на каком-то инстинктивном уровне? Иногда да, но чаще всего – это ложь, которую нам навязывает общество. Не каждый готов принимать своего ребенка со всеми его изъянами, удовлетворять его потребности, быть рядом 24/7. Из-за этого детская психика подвергается огромному давлению.





Мы старательно этого не замечаем, но тысячи отцов вообще игнорируют отпрысков, пока те не станут взрослыми и сознательными. А мамы за это время так устают от навалившихся на них обязательств, что превращаются в ходячих зомби, которые кормят, одевают, обучают, но упускают эмоциональную сферу ребенка, его внутренние стремления и желания. Плохие (читайте «неосознанные») родители относятся к ребенку не как к личности, но как к какому-то недоразумению, которому не нужны ни поддержка, ни любовь.

Между тем психика маленького человека активно впитывает в себя все, что с ней происходит. И родительскую холодность, и унизительные комментарии, которые травмируют душу. Родитель может ни разу не поднять руки, при этом проявлять такую вербальную агрессию, что она оставит шрамы гораздо сильнее ремня. Впоследствии такой человек вырастет замкнутым, неадекватным, с базовым недоверием к миру. Он будет реализовывать в своем жизненном сценарии те истины , которые усвоит от «больших» и «мудрых» родителей, но которые не сделают его счастливым. Ведь если вам с пеленок внушали, что мир опасный, а вы неполноценный… так тому и быть.

Как родители разрушают психику своих детей? 4 фразы, которые обеспечат вам большие проблемы





1. Любовь нужно заслужить

В трудных семьях ребенок никогда не бывает хорошим просто так. Он обязан доказывать свою полезность и право на жизнь. Например, хорошо учиться, помогать маме по дому, приносить отцу бутылку, не спорить, не плакать, гулять с младшими и просто во всем быть опорой. При этом его заслуг никогда не бывает достаточно. Родители всегда находят ошибку, к которой можно придраться. Так ребенок усваивает урок: никто не заслуживает любви просто по праву рождения. Нужно оправдывать чужие ожидания, быть удобными и делать что-то такое, что никому не под силу. Вырастая, недолюбленные дети пытаются реализовать этот сценарий в собственных отношениях. Им трудно расслабиться, жить для себя, ощущать радость. Они все время ждут подвоха. Ведь нельзя же, чтобы их любили просто так?





2. Ты криворукий / бестолковый / плохой

Кто из нас в детстве не совершал ошибок, вляпываясь в смешные ситуации, теряя и ломая вещи, а то и просто нарушая какие-то правила? Это нормальное поведение. Так ребенок узнает мир и его порядки. Прощупывает установленные ограничения. Учится взаимодействовать с социумом. Его промахи и победы – важный опыт, который во многом определяет самооценку , отношения, будущее. Но строгие родители совершают классическую ошибку — приписывают неудачи не плохому поведению, а личности отпрыска. Мол, это ты дурак и неумеха, безответственный неблагодарный лентяй. Ничего не умеешь, всюду вредишь. А раз так – ничего толкового из тебя не выйдет. Детская психика, как губка, впитывает подобные родительские прогнозы и автоматически им следует, становясь жестким внутренним критиком. Так вырастают закомплексованные, не уверенные в себе люди, которые позволяют окружающим вылезать себе на голову.





3. Твои чувства неправильные, ты видишь мир искаженно

Нет ничего хуже, чем внушить ребенку, что его мысли, чувства и желания – ошибка, которую не стоит воспринимать всерьез. В таких семьях можно услышать следующие высказывания: «мне неинтересно, что ты думаешь, мое мнение — закон», «ты слишком мал, чтобы я учитывала твои чувства», «тебе показалось, никто тебя не обижал, прекрати реветь». В итоге маленький человечек вырастает в полной уверенности, что он не может доверять себе и своим ощущениям, что он какой-то не такой. У него рождается внутренний конфликт . Вижу и чувствую одно, но это означает совсем другое. Каковы последствия такого воспитания? Такие взрослые уверены, что раз их бьют, матерят, насилуют, значит, любят. Для них нормально, когда близкие их используют, лгут им в глаза, изменяют — так живут все! Человек искаженно воспринимает реальность и себя в ней, он уже не понимает, где правда, а где обман? И верит, что другие лучше знают, что ему нужно.





4. Хватит вести себя как маленький!

Ребенок должен оставаться ребенком, он только учится самостоятельности, ответственности и заботе. Нельзя вынуждать его играть роль взрослого – быть сильным, мудрым, защитником, который в свои 5-13 лет должен опекать близких физически и эмоционально. Когда дите вынуждают отказаться от своих потребностей в угоду старшим, взять на себя функцию взрослого, к которой он не готов. Это разрушает его психику, ведь у него просто нет таких ресурсов. Он может не потянуть и сломаться. За этим последует чувство стыда, вины, собственного бессилия. «Ты большая девочка, прекрати устраивать истерики, без тебя тошно!» — говорит отец, не понимая, что ребенок нуждается в его поддержке, и такой реакцией он просто закрывает ей рот. «Твой папа ушел, теперь ты моя единственная опора», — повторяет мать, бессознательно перекладывая на ребенка обязанности мужа. Такие дети с детства привыкают скрывать свои чувства, подавлять эмоции, оправдывать родительские ожидания – от чего теряют себя, попадают в зависимости, разрушая свою жизнь.

Как видите, не все родители могут быть любящими и заботливыми людьми. Ваша задача – отказаться от мифа родительской непогрешимости, посмотреть на них глазами взрослого разумного человека и признать ошибки . Это не ваша вина, что вам не додали любви. Это не ваша задача – делать их счастливыми. Разрешите себе чувствовать то, что вы чувствуете, идти отдельной дорогой, думать о себе в первую очередь. Вы достаточно отдали людям, которые вас не любили…

Текст: Flytothesky.ru

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