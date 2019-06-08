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20 лучших фотографий недели
09.06.2019 20:51 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Фотоискусство — это огромная тема для размышлений. Вы только задумайтесь над тем, что из себя представляет фотография. Это и способ выражения мировосприятия человека, и вдохновение, и дар. И, несмотря на точность воспроизведения через снимки, фото — это то, что никогда не будет открывать всей тайны происходящего наяву. Предлагаем вам подумать над этим, разглядывая лучшие работы фотографов.
1. Дерево. Фотограф
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