20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Фотоискусство — это огромная тема для размышлений. Вы только задумайтесь над тем, что из себя представляет фотография. Это и способ выражения мировосприятия человека, и вдохновение, и дар. И, несмотря на точность воспроизведения через снимки, фото — это то, что никогда не будет открывать всей тайны происходящего наяву. Предлагаем вам подумать над этим, разглядывая лучшие работы фотографов.

1. Дерево. Фотограф Mevludin Sejmenovic

2. Случайная встреча. Фотограф Alexander Sinitsky

3. Музей естествознания в Вене. Фотограф i_mayr

4. Лучи. Фотограф Maks Getty

5. Напротив. Фотограф 大阳为先

6. Чёрно-белые дни. Фотограф Venica Andres

7. Зелёный захват. Фотограф Hansjuerg Buehler

8. Выпас. Фотограф 沐雨

9. Рассекая волны. Фотограф palabra — Aykut Ekşiler

10. Дождь. Фотограф 学着拍照

11. Чайная плантация. Фотограф Jon

12. На озере. Фотограф mustafa aydoğan

13. Панорама. Фотограф 林文强

14. «Тебе ещё что?». Фотограф Mukul Wasnik

15. Непогода. Фотограф Little five

16. Небесный свод. Фотограф 烨容

17. Надо скосить траву. Фотограф Rob Lansdown

18. Извилистая дорога. Фотограф Giancarlo Bisone

19. Не разглядеть. Фотограф maurizio bregonzi

20. Уже один. Фотограф 大象无形SY

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