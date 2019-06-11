10 интересных фактов о Марианской впадине

Источник материала: Flytothesky

Каждый океан по-своему прекрасен и загадочен. Но сравниться с Марианской впадиной могут немногие водные участки Земли. Это малоизученный, удивительный и, что важно, самый глубокий океанический желоб. Он находится в Тихом океане и являет собой участок в форме полумесяца протяженностью около 2000 км. В материале собраны интересные факты про Марианский желоб — любопытное место нашей планеты, которое продолжает привлекать исследователей.





1. В Марианскую впадину может полностью поместиться Джомолунгма

Всем известно, что гора Эверест , или Джомогунгма, является высшей точкой Земли. Так вот, если мы на минуточку представим, что опускаем гору под землю, то даже ее вершина не достанет до дна Марианского желоба.

2. На больших глубинах впадины тоже есть жизнь

Несмотря на то, что в Марианской впадине полностью отсутствует свет, а кислотные условия не подходят для жизни, на удивление, там обнаружено большое количество организмов. Насчитывают более 200 микроорганизмов и мелких существ, которые населяют Марианский желоб, включая ракообразных и амфипод. В 2016 году во впадине был обнаружен новый вид улиток.

3. О Марианской впадине впервые узнали в 19 веке

Желоб был обнаружен в 1875 году во время четырехлетней кругосветной экспедиции на морском судне «Челленджер». Это путешествие и исследования были революционными в области океанографии. За все время корабль прошел почти 130 тыс. км, и было сделано около 4700 открытий. Кстати, впадина носит такое название из-за одноименных близлежащих островов.





4. Самое глубокое место впадины носит зловещее имя – «Бездна Челленджера»

Некоторые точки Марианской впадины глубже, чем остальные. И вот такой участок — это и есть «Бездна Челленджера». Он был назван в честь двух кораблей, которые исследовали его глубины с помощью эхолота. По последним данным глубина «Бездны» составляет около 11 км.

5. 59 лет назад ученые впервые достигли дна самой глубокой точки впадины

Дон Уолш и Жак Пикар были первыми, кто в 1960 году опустился на дно «Бездны Челленджера». Ученые совершили такой подвиг на специальном самоходном аппарате «Триест». После чего установленная глубина (почти 11 тыс. м) стала называться «Глубиной Триест».





6. Вода Марианского желоба не только холодная

Если мы говорим с вами о самой глубокой водной точке планеты , по логике вещей, вода на глубинах более 10 км не может быть горячей. Туда даже не доходит солнечный свет. И это верно – температура воды примерно 1-3 градуса. Однако Марианский желоб включает такие зоны — своеобразные гидротермальные жерла, где вода может ошпарить любого, кто попадет под течение. Температура там доходит до 370 градусов.

7. Голливудский режиссер первым сделал снимки на больших глубинах Марианского желоба

Джеймс Кэмерон в 2012 году был с экспедицией в Тихом океане. В марте этого же года Джеймс погрузился в самое сердце «Безды Челленджера» на глубину 10900 м. Более того, ему удалось сделать снимки, которые стали первыми в истории фотосъемки подводной жизни «Челленджера». Кстати, Кэмерон – третий человек в мире, который покорил Марианский желоб, и первый, кто погружался в одиночку и находился под водой в течение трех часов.





8. Марианская впадина гордо носит титул национального памятника США

В 2009 году президент Америки Джордж Буш подписал закон о присвоении Марианскому желобу статуса национального памятника.

9. Глубоководный желоб изучен только на 5%

Интересно, что люди с помощью современных технологий в достаточном объеме изучили космическое пространство и даже хотят колонизировать Марс. А вот самое глубокое место планеты до сих пор исследовано только на 5% и в таком формате нанесено на карту.

10. На дне впадины живут опасные для жизни человека организмы

Огромные 15-сантиметровые одноклеточные амебы (для одноклеточных это очень большой размер), которых называют ксенофиофорами, состоят в большей степени из тяжелых металлов – ртуть, свинец и уран. Эти химические элементы для обычных живых организмов, как известно, являются ядом.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

10 фактов о Мировом океане и его таинственных глубинах