10 психологических триллеров с неоднозначной концовкой

Источник материала: Flytothesky

Психика человека таит в себе множество тайн, которые не поддаются ни описанию, ни познанию с точки зрения логики и разума. Это и запутанный лабиринт из страстей, комплексов, страхов, и демоническая сущность, живущая внутри каждого из нас за фасадом улыбчивого человека, и трогательный, ранимый внутренний ребенок. Исследовать потайные стороны нашего подсознания решаются не только профессиональные психологи, но и кинорежиссеры, которые создают психологические триллеры. В этих фильмах все загадочно, подчас нелогично и порой непонятно, чем завершится сюжет. Если вас также волнуют темные тайны, прячущиеся в глубине человеческой личности, предлагаем посмотреть кино на эту тематику.





1. Под покровом ночи

Действие кинокартины разворачивается в двух плоскостях. В одной — успешная владелица галереи Сьюзан, читая присланный бывшим любовником Эдвардом роман, переосмысляет свою жизнь. А в другой — герой этого самого романа борется со своими внутренними демонами после жестокого убийства дочери и жены в техасской глубинке. К тому же совершенно невозможно понять, где заканчивается одна реальность и начинается другая.

2. Машинист

Герой Кристиана Бейла Тревор страдает серьезным расстройством сна . Более того, пограничное между реальностью и дремотой состояние продолжается уже около года и сопровождается странными видениями, не позволяющими герою отграничить их от настоящего мира. Но однажды наступит момент, когда эти миры сольются воедино.

3. Убийство священного оленя

Как и многие психологические триллеры, это символичное кино наполнено зловещим и философским смыслом. Итак, размеренная жизнь семьи кардиохирурга Стивена Мерфи нарушена вторжением юного сына его погибшего на операционном столе пациента. Он требует от доктора кровавой расплаты за гибель отца.

4. Малхолланд драйв

Странная встреча актрисы Бетти и потерявшей память темноволосой красавицы, взявшей себе имя Рита с рекламного плаката, погружает обеих в запутанный и сюрреалистичный мир поиска собственных сущностей и приоткрывает завесу зловещей тайны другой субличности Бетти.

5. Иллюзия полета

Кайли Пратт после смерти своего мужа отправляется с шестилетней дочерью Джулией в путешествие . Но в самолете девочка неожиданно исчезает. Более того, выясняется, что ребенка на борту вместе с Кайли никто никогда не видел.

6. Адвокат дьявола

Многие психологические триллеры включают в себя элементы детективов. Это кино не исключение. Итак, молодой адвокат успешно оправдывает отпетых преступников. Более того, его талант не остается незамеченным и он оказывается приглашенным на работу к странному и могущественному владельцу юридического бюро. Но за этим заманчивым предложением последуют чудовищные перемены в благополучном бытии.

7. Лабиринт Фавна

Офелии всего десять, ее мать беременна вторым ребенком, отчим – жестокий офицер, а за окном Испания 1944-го года. Так что она чувствует себя потерянной и одинокой, пока не находит заброшенную пещеру, ведущую в таинственный лабиринт.

8. Подмена

Действие фильма происходит в 20-х годах ХХ века. Героиня обращается в полицию с заявлением о пропаже ребенка . Но найденный мальчик оказывается не тем, кто исчез. Хотя все пытаются убедить горюющую мать в обратном.

9. Коматозники

Пять любопытных молодых людей одержимы идеей выяснить, что происходит с душой и разумом человека после его гибели. Потому они и соглашаются на зловещий эксперимент с искусственным погружением в состояние клинической смерти. Удастся ли им найти обратный выход?

10. Бойцовский клуб

Встреча с харизматичным торговцем мылом, а по совместительству философом Тайлером Дарденом, кажется и есть тот рецепт от скуки, который искал главный герой. Ко всему прочему, они становятся лучшими друзьями и организуют подпольный бойцовский клуб, где избиение друг друга до полусмерти считается наивысшим проявлением блаженства. Но на поверку все оказывается не тем, чем представлялось сначала.

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Текст: Flytothesky.ru

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