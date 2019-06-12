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Гороскоп жизненных принципов: что главное для знаков зодиака

13.06.2019 13:46 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

У каждого человека есть определенные жизненные принципы, ценности и убеждения, нарушать которые они вряд ли себе позволят. А если взглянуть на этот момент с астрологической точки зрения, то становится ясно, что у каждого знака зодиака есть свои принципы, которые становятся их жизненным кредо.

Гороскоп жизненных принципов: что главное для знаков зодиака

Овен: «Я добьюсь своего во что бы то ни стало»

Непробиваемость и бездумная рискованность – главные черты характера этого смельчака. Овен никогда не позволит себе пасовать перед трудностями. Он всегда будет мчаться напролом к своим целям, даже если ради этого ему придется хорошенько пройтись по головам.

Телец: «Не давайте мне непрошеных советов, и я не скажу, куда вам идти»

Больше всего на свете Тельцы не переносят, когда посторонние суют нос в их дела. Привыкший жить по заранее продуманному сценарию и установленному распорядку Телец мечтает о том, чтобы посторонние не мешали его планомерному продвижению к целям. А за излишнее любопытство и назойливость он может запросто лягнуть зануду копытцем.

Близнецы: «Мой жизненный принцип – никаких принципов»

Близнецы – одни из немногих представителей зодиакального круга, которым не свойственна принципиальность. Нет, конечно, они могут упрямо отстаивать свою точку зрения и давить на собеседника своими убеждениями. Но уже через пару минут от былой настойчивости не останется и следа. Близнецы такие переменчивые.

Гороскоп жизненных принципов: что главное для знаков зодиака

Рак: «Главное не количество, а качество»

Представитель знака Рак – это тот редкий человек, который ценит душевное тепло и искренние отношения гораздо выше, чем материальные ценности. Для него важную роль в жизни играют семейные традиции и домашний уют. Эти жизненные принципы он не променяет ни на что на свете.

Лев: «Не позволю никому пятнать мою репутацию»

Быть уважаемым и авторитетным в своем окружении человеком – главный жизненный принцип своенравного обладателя знака Лев. Он слишком высоко ценит себя и не допустит того, чтобы кто-либо посмел нехорошо о нем отзываться.

Дева: «Даже незначительные вещи в жизни значительны»

Для типичного представителя знака Дева любая мелочь в жизни приобретает вселенские масштабы. Обычно люди не обращают внимания на пыль за диваном, на появившуюся недавно маленькую родинку на мизинце или на завалявшуюся в шкафу новую пару перчаток. Но только не Девы! Они всегда замечают мелочи и помнят обо всем!

Гороскоп жизненных принципов: что главное для знаков зодиака

Весы: «Я отношусь к людям так, как хочу, чтобы относились ко мне»

Гармоничные отношения с окружающими – главный жизненный принцип Весов. Вы вряд ли услышите от этого миролюбивого знака грубости или колкости в адрес кого-то. Весы этого не сделают никогда. Потому что для них важно оставаться хорошим для других, сохранять баланс и гармонию в жизни.

Скорпион: «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь»

Жизненные принципы непоколебимого Скорпиона основаны на том, что он не выносит лжи. А чтобы предостеречь себя от неискренних людей, он тщательно «прощупывает» всех, кто находится в его близком окружении. Если же он уличит кого-то в лицемерии, то уже никогда не подпустит к себе этого человека ни на шаг.

Стрелец: «Делай, что должен, и будь, что будет»

Этот беспечный рубаха-парень не привык забивать себе голову надуманными проблемами и размышлениями «если бы да кабы». Он привык решать вопросы по мере их поступления. Поэтому вместо того, чтобы думать, как там будет дальше, он просто берет и делает. А дальше будет видно.

Гороскоп жизненных принципов: что главное для знаков зодиака

Козерог: «Следуй за мечтой»

Козероги в большинстве своем убежденные консерваторы, которые медленными, но твердыми шагами идут к своей цели. Козерог готов рассматривать любые способы достижения целей. Но он всегда будет придерживаться четких правил и убеждений, которые избрал для себя в начале своего пути.

Водолей: «Не позволю никому сбить меня с пути»

Главная особенность представителя знака зодиака Водолей – это его оригинальность. Этого новатора и идеалиста порой непросто понять, поскольку его феерические идеи не всегда ясны обывателю. А он и не пытается кому-то что-то доказать. Все, кому надо, его поймут.

Рыбы: «Если так случилось — значит так должно было быть»

Обладатели знака Рыбы – это те люди, которые привыкли жить, думая, что от них ничего не зависит. Если у них в жизни что-то не ладится, то им просто не повезло или судьбой так задумано. Если другие представители зодиака стараются приложить усилия к тому, чтобы решить проблему, то Рыбы в большинстве своем просто сидят и ждут, пока ситуация решится сама собой. Не сложилось? Что ж, не судьба.

Текст: Flytothesky.ru

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У каждого человека есть определенные жизненные принципы, ценности и убеждения, нарушать которые они вряд ли себе позволят. А если взглянуть на этот момент с...
 
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