Источник материала: Flytothesky

Острый ум и прекрасная память — это отличные бонусы и преимущества практически в любой работе, которая связана с умственным трудом. К тому же начитанность и способность продекламировать важную цитату в оригинале станет еще одной монеткой в копилке вашего авторитета . И мы еще не говорим о профессиях, в которых запоминание большого количества информации, в том числе и текстовой, является необходимым условием профпригодности. Например, работа актера, университетского лектора, продавца, которому нужно досконально знать весь ассортимент продаваемого товара и др. Давайте определим 5 способов, как улучшить свою память.





Одни люди имеют отличную врожденную способность к запоминанию. Другим же, наоборот, требуется для этого прилагать определенные усилия. Что это? Данность? Отнюдь. Итак, по утверждению научного сообщества, объем памяти человеческого мозга практически не имеет границ. Более того, даже если вы не можете похвастаться образцовой памятью, ее можно и нужно тренировать.

Чтобы это сделать, вам не понадобится никаких особо сложных и дорогостоящих методик. Улучшить память вы можете самостоятельно в домашних условиях. Причем это касается не только практических упражнений, но и образа жизни в целом.

1. Координация питания и физической активности

Желательно, конечно, выяснить, что именно стало причиной плохого запоминания. Быть может, вы долго находились в состоянии стресса, мало спали или в организме присутствует нехватка важных веществ? Поэтому даже простой анализ крови может быть весьма информативным. Ко всему прочему, позитивное влияние на память оказывают умеренные физически нагрузки, здоровое питание, прогулки и смена обстановки. Путешествия , новые впечатления и встречи – все это стимулирует нашу память в прогрессивном направлении.

2. Визуальное воспроизведение

Техника, чтобы быстро улучшить память, доступная всем и каждому. Уделите несколько минут разглядыванию картины или фотографии. Желательно, чтобы в ней было много деталей, которые нужно запомнить, а затем попробуйте по памяти воспроизвести увиденное в красках.





3. Разгадывание кроссвордов и логических загадок

Отгадывание загадок и игры с подтекстом являются классическими способами тренировки памяти у детей. Но и на взрослых решение различного рода головоломок в рамках отдельно стоящей задачи или целой игры действует ничуть не хуже. Более того, это происходит спонтанно, незаметно, ведь в момент разгадывания мы увлечены. Делать это абсолютно не скучно.

4. Классическое искусство

Улучшить память помогает заучивание стихотворений. Но делать это нужно правильно. Старайтесь запоминать не конкретную строчку, а целую строфу. И сначала берите несложные стихи, чтобы тренинг памяти был постепенным. А также еще один косвенный способ повысить качество запоминания – взять за правило регулярно слушать хорошие классические музыкальные экзерсисы великих композиторов.





5. Включение в рацион продуктов, улучшающих память

В то время как избыток быстрых углеводов , особенно в виде искусственно полученных промышленным способом сладостей, может оказать негативное влияние на работу мозга и здоровье организма в целом, есть продукты, которые полезны для развития функции памяти. Например, это зелень, морковь, сельдерей, зеленый чай, свекла, лимон, тыквенные семечки, авокадо, жирная рыба, мед, пророщенные злаковые культуры, томат и др. Употребляйте их на регулярной основе, и вы заметите, что стали запоминать больше и легче.

Текст: Flytothesky.ru

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