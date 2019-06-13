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10 биографических фильмов о выдающихся людях

14.06.2019 15:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Биографические фильмы занимают особое место в современном кинематографе. С одной стороны, они всегда имеют реальную основу: у главного героя есть свой невыдуманный прототип. А с другой — это все же искусство, художественная интерпретация жизненного пути выдающейся личности. Более того, это позволяет и создателям такого кино, и зрителям переосмыслить почти всегда уникальный опыт. Ведь он и не может быть другим, если речь идет о человеке, мыслящем нестандартно, не боящимся ломать устои и идти к своей цели. Именно потому фильмы-биографии — это еще и возможность получить вдохновение для осуществления позитивных изменений в жизни.

10 биографических фильмов о выдающихся людях

1. Фрида

Яркая и драматическая судьба знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало нашла ничуть не менее впечатляющее воплощение на экране. Главную героиню сыграла другая известная мексиканка Сальма Хайек. К тому же ни тяжелая болезнь позвоночника, ни измены горячо любимого Диего, ни осуждение со стороны общества не смогли уничтожить в этой маленькой женщине творца с невероятно оригинальным художественным видением.

2. Бешеный бык

Легендарный фильм Мартина Скорсезе с Робертом де Ниро в главной роли. Актер исполняет роль невероятно популярного в 40-е годы 20 века и неукротимого в своей ярости на ринге боксера Джека Ламотту по прозвищу Бешеный бык.

3. Андрей Рублев

Бесспорно, лучшая картина классика российского кино Андрея Тарковского. Итак, она тактично и в глубокой символичной форме исследует жизненный путь и духовные искания жившего в средние века русского иконописца Андрея Рублева.

4. Бункер

Биографические фильмы о войне имеют особую ценность. К тому же это кино снят по мотивам воспоминаний одной из секретарей А. Гитлера Траудл Юнге. Сюжет посвящен последним дням жизни немецкого диктатора и его приближенных в подземном бункере со всех сторон окруженном армией союзников.

5. Лоуренс Аравийский

Голливудская классика на все времена. Она снята Дэвидом Линном с неподражаемым Питером О Тулом в роли авантюрного британского военного Томаса Эдварда Лоуренса. Он, путешествуя по арабскому востоку, стал верным другом арабских шейхов. А также способствовал созданию государства Саудовская Аравия.

6. Коко до Шанель

Это биографическая картина о жизни, карьере и творчестве великого дизайнера 20 века. Она делает акцент на ранних годах жизни модельера. Тогда Коко еще не стала богатой и знаменитой, а была вынуждена идти наперекор бытовавшим в обществе нравам, чтобы заниматься любимым делом.

7. Линкольн

Остроумная и яркая лента о жизни Авраама Линкольна в самый ответственный момент его президентской карьеры, когда он подписал судьбоносную 13 поправку, давшую свободу и гражданские права всему чернокожему населению США.

8. Список Шиндлера

Оскар Шиндлер – противоречивая фигура в истории Второй Мировой войны. Немецкий промышленник, нанимавший еврейских рабочих и тем самым спасавших их от ужаса концлагерей и смерти в газовых камерах. Кто он? Благородный рыцарь без страха и упрека или хитроумный делец, наживавшийся на войне?

9. Ганди

Вторая роль в кино и одна из самых значимых в карьере актера Бена Кингсли. Итак, фильм рассказывает удивительную историю о том, как маленький и неприметный лысый индус стал оплотом борьбы Индии за независимость от колониального гнета Британии.

10. Харви Милк

В середине 70-х о правах ЛГБТ и уж тем более о брачном равноправии, почти обыденном на Западе сегодня, не могло быть и речи. Но однажды, видя несправедливость властей, Харви Милк, обычный житель Сан-Франциско, решает включиться в политическую борьбу и стать первым открытым геем-политиком в США.

Текст: Flytothesky.ru

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Биографические фильмы занимают особое место в современном кинематографе. С одной стороны, они всегда имеют реальную основу: у главного героя есть свой...
 
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