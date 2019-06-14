Электроника и гаджеты с Aliexpress

Источник материала: Flytothesky





С развитием технологий различная электроника становится все более и более доступной для всех слоев населения. А благодаря таким интернет-магазинам, как Алиэкспресс, новеньким смартфоном или каким-нибудь другим умным гаджетом может обзавестись вообще любой желающий. Так почему бы не изучить нашу сегодняшнюю подборку, где представлены гаджеты с Алиэкспресс, которая не заставит вас взволнованно пересчитывать свои сбережения?

1. Электронная книга





Эта электронная книга подарит вам не один год положительных эмоций. В отличие от смартфонов, она обладает матовым имитирующим бумагу экраном, что не вредит вашим глазам при чтении.

2. Смартфон Lenovo A5





Этот смартфон достаточно мощный, чтобы отвечать большинству требований, которые могут у вас появиться. Ко всему прочему, он считается одним из самых бюджетных предложений на рынке, что благотворно скажется на вашем кошельке.

3. Графический планшет





Графический планшет пригодится тем, кто хочет попробовать себя в дизайне или цифровой живописи. Да и стоит он не так уж и много, так что вполне можно позволить себе такие гаджеты с Алиэкспресс.

4. Планшет с системой Android





Несмотря на свою небольшую стоимость, этот планшет еще не раз удивит вас свой производительностью. Вряд ли вы найдете что-то подобное за такую же цену!

5. Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3





Фитнес-браслет может стать для вас не только полезным, но и эстетически приятным аксессуаром. А благодаря своей многофункциональности он поможет вам отслеживать свое состояние в течение дня.

6. Фитнес-браслет Huawei Honor Band 4





А вот этот фитнес-браслет включает в себя несколько функций тренировок, что позволит вам заниматься спортом максимально эффективно. Ко всему прочему, вы сможете отслеживать стадии своего сна. Успейте приобрести подобные гаджеты по приятной цене на Алиэкспресс.

7. Планшетный смартфон





Этот планшет по своим размерам и функциям ничем не уступает современным смартфонам. Приятно ведь получить два гаджета в одном, верно?

8. Смартфон Xiaomi Redmi Note 5



Этот смартфон не просто так является одним из самых продаваемых моделей в мире. Отличная производительность, совмещенная с привлекательной ценой оправдает все ваши ожидания.

9. Мощный пауэрбанк





Смартфоны становятся все требовательнее, заставляя многих пользователей приобретать дополнительные гаджеты и внешние аккумуляторы, которые, кстати, также можно купить на Алиэкспресс. Если эта проблема вам знакома, то обратите внимание на такой пауэрбанк, мощности которого хватит не на одну, а на несколько зарядок сразу.

10. USB-флеш-накопитель





Время идет, а флешки все так же остаются актуальными. Единственная их проблема – это стоимость, которая с годами не падает, а только возрастает. Так почему бы не обратиться за помощью к Aliexpress?

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