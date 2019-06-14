Стильные женские сумки с Aliexpress на любой вкус

Источник материала: Flytothesky





Практически каждый современный человек всегда имеет при себе некоторый набор необходимых для жизни мелочей: кошелек, ключи, документы и т. п. Как правило, карманов, чтобы все это носить с собой, не хватает, поэтому сумки стали едва ли не обязательным аксессуаром. Мы предлагаем вам интересную подборку: эти модные и стильные сумки с Aliexpress оценит любая представительница женского пола.

1. Городская нагрудная сумка





Эта сумка в спортивном стиле отлично подходит для прогулок по городу, ведь она достаточно вместительная, чтобы все необходимые вещи всегда были у вас под рукой.

2. Сумка для путешествий





А для тех, кто собирается в путешествие, у нас есть вот такая дорожная сумка. Несмотря на свои, казалось бы, небольшие размеры, она без проблем вместит в себя все, что только может пригодится вам в дорогое.

3. Дизайнерская сумочка через плечо





Невероятно стильные кожаные сумки никогда не бросаются в глаза, но являются прекрасным дополнением к наряду. Эта сумочка не исключение. Ее высокое качество приятно удивит любителей на-настоящему хороших вещей.

4. Сумка-рюкзак





Вот такая простая, но симпатичная сумка-рюкзак прекрасно подходит как для города, так и для поездок куда-нибудь. Она легкая и прочная, что очень важно для вещи, которой вы будете пользоваться каждый день.

5. Сетчатая сумка





А эта сумка обрадует тех, кого волнует благополучие нашей планеты, ведь она изготовлена из экологически чистых материалов. Ко всему прочему, эта сумка станет прекрасной заменой пакетов.

6. Винтажная круглая сумочка





Благодаря своей круглой форме такие стильные сумки невероятно вместительные и удобные. Вы сами удивитесь, когда поймете, сколько всего вы сможете положить в эту круглую сумочку!

7. Квадратная сумка на цепочке





Эта сумка настолько же простая, насколько и удобная. Она прекрасно подходит для прогулок в парке или походов в кафе, но при желании ее можно взять и в дорогу. Решать вам!

8. Вельветовая сумка для шопинга





Эта интересная сумка для шопинга станет не только отличной заменой пластиковым пакетам, но и хорошим дополнением к вашему наряду. Да и цена привлекает, что тоже немаловажно.

9. Модная дизайнерская сумочка





Такую сумку можно взять и на прогулку, и в дорогой ресторан, ведь она сразу бросается в глаза своим отличным дизайном. Главное – правильно подобрать цвета, и можно наслаждаться покупкой:)

10. Необычная сумочка через плечо





А вот такая сумочка станет незаменимым дополнением к гардеробу для тех, кто не боится выделяться из толпы. Согласитесь, что выглядит она оригинально!

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