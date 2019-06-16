5 приложений для отслеживания сна

Источник материала: Flytothesky

Крепкий сон — одно из важнейших ресурсных состояний нашего организма, от количества которого напрямую зависит качество нашей жизни, включая такие параметры, как работоспособность, бодрость, выносливость, сообразительность и готовность к физическим и психическим нагрузкам. И это не говоря о более глубоких физиологических процессах, которые происходят в нашем организме во время сна и при его недостатке.





В среднем человеку для нормального функционирования днем необходимо 8 часов полноценного ночного отдыха. Однако этот показатель далеко не универсален. Очень многое зависит от особенностей самого организма. Кому-то, чтобы выспаться, достаточно и 5-6 часов. Другим же необходим длительный восстановительный период в 9-10 часов сна. Об этих своих специфических потребностях лучше знать, чтобы лишний раз не насиловать организм, полагая, что с ним что-то не в порядке.

К сожалению, недостаток сна — это бич нашего времени. Световой день искусственно увеличился на многие часы. Добавьте сюда гаджеты и ночную жизнь, например, в клубах, и мы получаем абсолютное рассогласование нашего образа жизни с внутренними биоритмами. Поэтому, чтобы наладить крепкий сон, нам нередко приходится прибегать к сторонней помощи. И, конечно же, нужно знать, какова глобальная проблема: не только то, сколько мы спим, но и как протекает этот процесс. И технологии позволяют это сделать посредством разнообразных приложений для контроля сна. Их много, но мы приведем 5 из них с добротными функциональными возможностями.

1. Sleep Score





Это качественное приложение, т. к. при его разработке использовались проверенные научные данные обо всем, что касается сна и его качества. «Sleep Score» очень удобен в использовании и при надлежащей настройке способен фиксировать показатели ночного сна по целым шести пунктам. А также он сохраняет в своей памяти предыдущие результаты. Так что вы сможете проводить более глубокий анализ относительно того, как вы спите в долгосрочной перспективе. Приложение отличается самостоятельностью. Но оно может быть синхронизировано с контроллерами шума, света и температуры в помещении.

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2. Sleep Time





Разработчик этого приложения заложил в свое изобретение измерительный алгоритм, который некогда был профессионально создан учеными всемирно известного университета в Стэнфорде. Основное направление его работы заключается в фиксации и глубоком анализе сонных циклов и фаз сна . В результате утром у вас будут данные о качестве сна в виде диаграмм и графиков. Вы будете лучше понимать, что именно препятствует в вашем случае хорошему отдыху. А также приложение оценит, насколько крепкий ваш сон для организма в процентном отношении. К тому же среди опций вы найдете звуковые настройки, способствующие расслаблению и быстрому засыпанию, например, шум воды и леса.

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3. Sleep Pulse 3





Замечательное приложение, которое вам определенно понравится, если ваша приоритетная задача состоит в отслеживании физиологических параметров организма в течение сна. Это прицельная разработка для Apple Watch. Она способна фиксировать частоту пульса во время сна, мускульные сокращения, режим сна и даже записывать, что человек говорит во сне.

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4. Sleep Bot





Настоящая находка для тех людей, которые испытывают особенные неудобства при пробуждении по будильнику. А просыпаться таким образом приходится большинству из нас. Основной принцип работы приложения заключается в фиксации фаз сна и определении момента, когда проснуться человеку будет легче всего. Оно как бы подгадывает подходящую минуту и включает будильник как раз в нужное время.

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5. Beddit





Приложение разработано в Финляндии и представляет собой научную мини-лабораторию по фиксации и изучению работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем человека во время сна. Ко всему прочему, «Beddit» фиксирует точное время, проведенное во сне. Время , необходимое человеку, чтобы уснуть, наличие или отсутствие храпа и время пробуждения.

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Текст: Flytothesky.ru

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