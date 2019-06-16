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5 приложений для отслеживания сна
17.06.2019 10:20 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Крепкий сон — одно из важнейших ресурсных состояний нашего организма, от количества которого напрямую зависит качество нашей жизни, включая такие параметры, как работоспособность, бодрость, выносливость, сообразительность и готовность к физическим и психическим нагрузкам. И это не говоря о более глубоких физиологических процессах, которые происходят в нашем организме во время сна и при его недостатке.
В среднем человеку для нормального функционирования днем необходимо 8 часов полноценного ночного отдыха. Однако этот показатель далеко не универсален. Очень многое зависит от особенностей самого организма. Кому-то, чтобы выспаться, достаточно и 5-6 часов. Другим же необходим длительный восстановительный период в 9-10 часов сна. Об этих своих специфических потребностях лучше знать, чтобы лишний раз не насиловать организм, полагая, что с ним что-то не в порядке.
К сожалению,
1. Sleep Score
Это качественное приложение, т. к. при его разработке использовались проверенные научные данные обо всем, что касается сна и его качества. «Sleep Score» очень удобен в использовании и при надлежащей настройке способен фиксировать показатели ночного сна по целым шести пунктам. А также он сохраняет в своей памяти предыдущие результаты. Так что вы сможете проводить более глубокий анализ относительно того, как вы спите в долгосрочной перспективе. Приложение отличается самостоятельностью. Но оно может быть синхронизировано с контроллерами шума, света и температуры в помещении.
2. Sleep Time
Разработчик этого приложения заложил в свое изобретение измерительный алгоритм, который некогда был профессионально создан учеными всемирно известного университета в Стэнфорде. Основное направление его работы заключается в фиксации и глубоком анализе сонных циклов и
3. Sleep Pulse 3
Замечательное приложение, которое вам определенно понравится, если ваша приоритетная задача состоит в отслеживании физиологических параметров организма в течение сна. Это прицельная разработка для Apple Watch. Она способна фиксировать частоту пульса во время сна, мускульные сокращения, режим сна и даже записывать, что человек говорит во сне.
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4. Sleep Bot
Настоящая находка для тех людей, которые испытывают особенные неудобства при
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5. Beddit
Приложение разработано в Финляндии и представляет собой научную мини-лабораторию по фиксации и изучению работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем человека во время сна. Ко всему прочему, «Beddit» фиксирует точное время, проведенное во сне.
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Крепкий сон — одно из важнейших ресурсных состояний нашего организма, от количества которого напрямую зависит качество нашей жизни, включая такие параметры,...
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