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Какие знаки зодиака самые расточительные
18.06.2019 13:53 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Есть люди, которые грамотно распоряжаются своими доходами и знают толк в накопительстве. А есть те, кто живут одним днем и считают, что деньги на то и даны, чтобы их тратить. Кто же эти безрассудные расточители? Под какими знаками зодиака чаще всего рождаются такие люди?
Овен
Бесшабашный и легко увлекающийся Овен с трудом понимает, как люди умудряются держать счета в банках, откладывая крупные суммы про запас. Для него сберечь определенную сумму денег — значит отказать себе в каком-либо удовольствии. А их, к слову, у него всегда предостаточно. Что примечательно, расточительность его ничуть не пугает. Ведь он знает, что в любой момент сможет заработать себе на жизнь.
Близнецы
Непостоянство – главная черта характера представителей знака Близнецы. А это значит, что если сегодня они решили начать откладывать на черный день, то уже завтра они спустят накопленную сумму на какие-нибудь безделушки или кулинарные
Лев
Для истинного Льва деньги – это статус, который, несомненно, для него многое значит. Причем, как правило, Льва привлекают не сами деньги, а то, что можно на них купить. Но, в отличие от тех же расточительных Близнецов, Лев тратить деньги впустую не будет. Он может немного насобирать денег, чтобы посетить страну своей
Весы
Накопительство для Весов — слишком болезненная и не совсем понятная тема. Для чего годами откладывать деньги, если в мире есть столько интересного и красивого, что можно приобрести за имеющуюся у них сумму денег? Пусть небольшую, но все же. Весы так сильно любят баловать себя и своих близких всякими красивостями и вкусностями, что порой им бывает сложно накопить даже на отдых раз в году. Хорошо, если рядом с ними есть партнер, который более бережно относится к семейным доходам.
Стрелец
Представитель знака зодиака Стрелец – это человек, который способен за день растратить подчистую свой месячный заработок. Причем в момент трат его мало будет волновать то, что его холодильник пуст, а за
Водолей
Еще один страстный любитель тратить деньги – жизнерадостный Водолей. Несмотря на то, что он тот редкий человек, который всерьез задумывается о своем будущем и о его совершенствовании, мысли о сбережении денег его угнетают не на шутку. Да, он может отложить определенную сумму денег для конкретных целей, которые считает важными для себя. Но это совсем не помешает ему баловать себя и своих близких маленькими радостями в настоящем. Жизнь полна прекрасных мелочей, экономить на которых совсем не в стиле Водолея.
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Есть люди, которые грамотно распоряжаются своими доходами и знают толк в накопительстве. А есть те, кто живут одним днем и считают, что деньги на то и даны, чтобы их...
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