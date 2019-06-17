Какие знаки зодиака самые расточительные

Источник материала: Flytothesky

Есть люди, которые грамотно распоряжаются своими доходами и знают толк в накопительстве. А есть те, кто живут одним днем и считают, что деньги на то и даны, чтобы их тратить. Кто же эти безрассудные расточители? Под какими знаками зодиака чаще всего рождаются такие люди?





Овен

Бесшабашный и легко увлекающийся Овен с трудом понимает, как люди умудряются держать счета в банках, откладывая крупные суммы про запас. Для него сберечь определенную сумму денег — значит отказать себе в каком-либо удовольствии. А их, к слову, у него всегда предостаточно. Что примечательно, расточительность его ничуть не пугает. Ведь он знает, что в любой момент сможет заработать себе на жизнь.

Близнецы

Непостоянство – главная черта характера представителей знака Близнецы. А это значит, что если сегодня они решили начать откладывать на черный день, то уже завтра они спустят накопленную сумму на какие-нибудь безделушки или кулинарные удовольствия . Деньги для них – лишь способ удовлетворения своих «хочу». А поскольку Близнецы постоянно хотят чего-нибудь новенького, то скопить хотя бы небольшую сумму денег у них получается с большим трудом.

Лев

Для истинного Льва деньги – это статус, который, несомненно, для него многое значит. Причем, как правило, Льва привлекают не сами деньги, а то, что можно на них купить. Но, в отличие от тех же расточительных Близнецов, Лев тратить деньги впустую не будет. Он может немного насобирать денег, чтобы посетить страну своей мечты или купить себе автомобиль, который не совсем ему по карману. Чуть-чуть подкопит, чуть-чуть одолжит, но все-таки осуществит свою давнюю мечту.





Весы

Накопительство для Весов — слишком болезненная и не совсем понятная тема. Для чего годами откладывать деньги, если в мире есть столько интересного и красивого, что можно приобрести за имеющуюся у них сумму денег? Пусть небольшую, но все же. Весы так сильно любят баловать себя и своих близких всякими красивостями и вкусностями, что порой им бывает сложно накопить даже на отдых раз в году. Хорошо, если рядом с ними есть партнер, который более бережно относится к семейным доходам.

Стрелец

Представитель знака зодиака Стрелец – это человек, который способен за день растратить подчистую свой месячный заработок. Причем в момент трат его мало будет волновать то, что его холодильник пуст, а за коммунальные расходы висят долги еще с позапрошлого года. Если душа требует праздника, то нет смысла себе в нем отказывать. Живем-то один раз! А завтра будет, как будет.

Водолей

Еще один страстный любитель тратить деньги – жизнерадостный Водолей. Несмотря на то, что он тот редкий человек, который всерьез задумывается о своем будущем и о его совершенствовании, мысли о сбережении денег его угнетают не на шутку. Да, он может отложить определенную сумму денег для конкретных целей, которые считает важными для себя. Но это совсем не помешает ему баловать себя и своих близких маленькими радостями в настоящем. Жизнь полна прекрасных мелочей, экономить на которых совсем не в стиле Водолея.

Текст: Flytothesky.ru

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