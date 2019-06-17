Что умеет делать умный дом

Источник материала: Flytothesky

Умный дом — это не фантастика, а очень недалекое будущее. Потому предлагаем узнать немного больше о том, что он из себя представляет и что умеет делать.





На протяжении всего развития человечества и домохозяйства в частности мы пытаемся по максимуму сократить затраты времени и сил на обеспечение бытовых нужд. В этом, нужно сказать, мы добились немалых успехов. Особенно если вспомнить, что совсем недавно в исторической перспективе практически все действия по поддержанию порядка в доме осуществлялись посредством ручного труда.

Сегодня у нас в этом деле есть отличные механизированные помощники в виде привычной уже посудомоечной и стиральной машины, пылесосов, утюгов, приспособлений для мытья окон и др. Но даже эти достижения уже можно отнести к таковым из прошлого века. Сегодня наступает эра умного дома — целой системы, позволяющей автоматизировать посредством мобильных приложений и встроенных опций практически все бытовые процессы. Так что же это за процессы и каким образом их контроль можно доверить продвинутой современной технике?





1. Автоматическая работа выключателей

Поиск выключателя в темноте и необходимость щелкать им каждый раз, когда входишь или выходишь из комнаты, может нервировать. А сколько раз мы забываем выключить свет в комнате? При подключении технологии «умный дом» эта проблема исчезнет раз и навсегда. Свет сам будет включаться, когда вы входите в комнату, и выключаться при выходе из нее. При этом происходить это будет только в темное время суток.

2. Экономия электроэнергии

Для этого вам придется приобрести специальные розетки. Они способны осуществлять контроль энергопотребления при использовании того или иного бытового прибора. Итак, сопоставив полученные данные, вы всегда сможете найти способ более экономного расхода электричества.

3. Безопасность

Забыл выключить утюг, газ или другой прибор? Эта ситуация встречается нередко. Более того, она может послужить значительным источником стресса, способным испортить настроение на целый день. Такие случайности имеют повышенную пожароопасность и опасность затопления соседей снизу. При внедрении технологии умного дома вы сможете не волноваться об этом. Наличие проблемы тут же отразится на экране вашего смартфона . Вы за считанные минуты сможете послать сигнал розетке отключиться.





Что необходимо для внедрения технологии «умный дом»?

Прежде всего, вам нужно будет позаботиться о «мозге» умного дома. Это небольшое по размеру устройство является своеобразным пунктом управления и координации всех процессов. Кстати, к нему можно подключить более сотни приборов в доме и, конечно же, ваш гаджет. Таким образом, вы сможете управлять всеми системами, даже находясь далеко за пределами своего жилища.

Чтобы улучшить показатели безопасности дома, в частности исключить возможность возникновения пожара, утечки газа или затопления, необходимо приобрести специальные датчики. Они также подключаются к центральной системе управления. Если для вас актуально поддержание определенного температурного режима в помещении, то будет иметь смысл приобретение датчиков, фиксирующих температуру и влажность.





Если у вас есть маленькие дети и (или) домашние животные, будет целесообразно, помимо датчиков, приобрести и подключить еще и внутренние видеокамеры. Так вы сможете в любой момент времени увидеть, что происходит у вас дома.

Как видим, умный дом — это не нечто, что имеет конкретные формы и границы . По большому счету вы сами можете решать, какие опции вам нужны, а какие излишни. А также подключать и отключать их по своему желанию и объективной необходимости. Правда, если вы не совсем уверены, что именно вам пригодится из умного дома, можно купить исходный пакет, который впоследствии способен трансформироваться и модернизироваться.

Текст: Flytothesky.ru

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