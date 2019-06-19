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6 лучших комедий с Роуэном Аткинсоном

20.06.2019 16:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Жанр комедии в кино был и остается одним из самых популярных среди зрительской аудитории любого возраста и социального статуса. Кто-то предпочитает классические комедийные фильмы с тонким завуалированным юмором, другие же в восторге от легких и ненавязчивых историй. Но одно очевидно и бесспорно – мы все любим посмеяться. Неудивительно, что и актеры, отлично зарекомендовавшие себя в жанре комедии, становятся любимчиками зрителей.

6 лучших комедий с Роуэном Аткинсоном

С одним артистом, а точнее с его творчеством, мы и хотим вас познакомить поближе. Речь пойдет о комедианте родом с Туманного Альбиона Роуэне Аткинсоне. Зрителю он более известен как Мистер Бин. Но, разумеется, хоть эта роль и оказалась для актера звездной, она не единственная в его карьере. Талант британского гения можно оценить в следующих работах:

1. Молчи в тряпочку

С точки зрения жанровой принадлежности фильм можно отнести к комедии со здоровой долей черного юмора. Роуэн Аткинсон играет в нем Уолтера Гудфеллоу, священника, который постепенно уходит в себя и практически перестает общаться с женой и детьми. Супруга находит себе нового возлюбленного. И все, казалось бы, идет своим не самым приятным чередом, пока на пороге дома Гудфеллоу не появляется новая домоправительница. Это импозантная дама в летах, к слову, отсидевшая срок в тюрьме. Как изменится жизнь героев с ее появлением?

2. Агент Джонни Инглиш

Комедийные фильмы про Джонни Инглиша отдаленно можно назвать пародией на бондиану. Но в них все доведено до абсурдного предела. Злодей в лице Паскаля Соважа планирует государственный переворот с целью стать новым английским королем и превратить страну в одну большую тюрьму. Туда будут ссылать своих заключенных другие государства за соответствующую плату в казну. Ему противостоит простой служащий разведывательной службы, смешной и недалекий малый по имени Джонни Инглиш.

3. Верзила

Уморительная комедия, во главе сюжета которой приключения актера скетч-шоу Рона Андерсона и его незадачливого коллеги Декстера Кинга. На экране они партнеры. А вот в жизни назревает нешуточное соперничество, когда на горизонте появляется красавица Кейт Леммон, в которую без памяти влюбляется Декстер. Но она, увы, предпочитает Рона.

4. Крысиные бега

Богатый хозяин казино в Лас-Вегасе решает по-своему развлечь себя и своих друзей, таких же толстосумов. Для этого он выбрал несколько завсегдатаев своего заведения и азартных игр, чтобы устроить своеобразный забег. Задача каждого из участников – первым найти и открыть ячейку в банке, где хранится весьма ощутимая сумма денег, предназначенная победителю. За этим увлекательным, полным смешных и нелепых ситуаций приключением наблюдают «богатенькие Буратино», делая ставки на каждого участника.

5. Четыре свадьбы и одни похороны

Свадьбы знакомых и друзей играют судьбоносную роль в жизни Чарльза. Итак, на первой он знакомится с Керри и проводит с ней ночь. На второй узнает, что девушка, оказывается, несвободна и вскоре планирует свою собственную свадьбу с шотландским политическим деятелем. Третья свадьба – это свадьба самой Керри, куда герой попадает с полностью разбитым сердцем. К тому же настроение становится еще более мрачным после гибели близкого друга. А четвертую решает сыграть сам с другой дамой сердца, Генриеттой. Чем же в итоге закончится этот свадебный круговорот?

6. Ведьмы

Приключения мальчика Люка, который очень любил сказочные истории про ведьм, рассказываемые ему бабушкой. Но однажды он вместе со своим другом Бруно в поездке на море попадает на собрание ведьм, которые по приказу самой главной ведьмы превращают мальчиков в мышей. Теперь в новом обличье героям придется придумать, как обезвредить злую колдунью, планирующую сделать мышами всех детей, и вернуть себе человеческий облик.

Текст: Flytothesky.ru

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Жанр комедии в кино был и остается одним из самых популярных среди зрительской аудитории любого возраста и социального статуса. Кто-то предпочитает классические...
 
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