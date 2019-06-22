Какие вещи не стоит делать в жизни, если не хотите причинить себе боль

Источник материала: Flytothesky

Как часто вы «глотаете кактус»? Принимаете неверные решения, прекрасно понимая, сколько боли они вам принесут? В этой статье мы не откроем новых истин, а просто повторим слова, которые никогда не утратят своей актуальности. Готовы очистить разум? 10 вещей, которые не стоит делать, если не хотите причинить себе боль.





Какие вещи не стоит делать в жизни?

1. Не лгите себе

Отношения с собой – самое дорогое, что есть в нашей жизни. Люди уходят, времена меняются, но мы у себя есть всегда. Вот почему так важно быть честными, не закрывать глаза на свои чувства, проблемы и мечты, но относиться к ним серьезно. Что для вас действительно важно? Без чего жизнь теряет смысл? Не будьте себе врагом, не обманывайтесь.

2. Не ставьте деньги во главу угла

Материальные ценности – это просто средства, которые помогают идти к целям с комфортом. Деньги не заменят семейного тепла, крепкой дружбы, детского смеха. Глупо делать бумажки идолом, зацикливаться на их нехватке, упуская важные моменты жизни. А еще глупо экономить на своем здоровье, впечатлениях или любимых людях.

3. Не сожалейте о решениях прошлого

Ошибки – нормальная часть жизни, они делают нас опытнее и мудрее. Не корите себя за принятые в прошлом решения, тогда вы были другим – юным, глупым, резким, невыдержанным. У вас еще не было ваших знаний, опыта, связей. Так что оставьте ум в покое и живите настоящим, выбирая лучшие из тех возможностей, которые у вас есть.





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4. Не игнорируйте чужие советы

Критика раздражает и часто выводит из себя, легко окружающим совать нос не в свое дело! С другой стороны, не все советы плохие. На расстоянии видно больше, особенно если вас оценивают небезразличные к вам люди, которые хотят помочь. Конечно, подсознание ополчится против их рекомендаций, но попробуйте пересилить себя и честно посмотреть правде в глаза.

5. Не обесценивайте свои чувства в угоду близким

Никто не имеет права судить ваши эмоции, указывать вам, как жить и что чувствовать. Никто не имеет права отмахиваться от ваших потребностей, высмеивать ваши ценности и взгляды. Если близкие отказывают в поддержке, преуменьшают ваши страдания, это не значит, что они правы, и проблемы не существует. Прекратите идти у них на поводу, защищайте свои интересы!

6. Не держитесь за тех, для кого ничего не значите

Какими бы сильными ни были чувства – не удерживайте людей, которым вы безразличны. Да, это горько и обидно, но жить рядом с теми, кто не ценит вашу любовь – куда больнее. Зачем вам балласт, который вас использует, но ничего не дает взамен? Настоящая любовь дарит свободу, нежность, уверенность в себе и радость.





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7. Не наступайте на горло своим принципам

Имеете четкий кодекс правил, который ведет вас по жизни, выступая моральным ориентиром? Знаете, чего хотите от партнера, работы, друзей, какие цели для вас первостепенны? Не позволяйте окружающим себя сломать, оставайтесь верными своим идеалам не только на словах, но на деле.

8. Не сдавайтесь

Как бы сильно вы ни устали – продолжайте двигаться вперед. Не стоит делать из себя жертву. Даже если кажется, что вы заблудились, силы неравны, весь мир против вас – настаивайте на своем и не сходите с дистанции. Судьбу можно изменить, правила переписать, пустоту заполнить новыми красками. В жизни есть масса возможностей и дверей, так что не поддавайтесь унынию, верьте в свой успех.

9. Не зацикливайтесь на негативе

Черная полоса не может быть вечной, прекратите искать в бочке меда пресловутую каплю дегтя, учитесь быть оптимистом. Когда вы впускаете в свое сердце чужие страхи, поддаетесь панике и разрушительным мыслям – вы убиваете себя, свое здоровье и нервную систему. Кому от этого легче? Да, трудно и больно, но впереди еще много нового и неизведанного. Не ставьте на себе крест, расправьте плечи и доверьтесь мудрости этого мира.

10. Не воспринимайте любимых как данность

Сейчас близкие рядом с вами, незримо поддерживают вас, заботятся о вашем благополучии. Но так будет не всегда, поэтому цените каждое мгновение, проведенное вместе. Вы не знаете, как много вам отмерено, когда ваши судьбы разойдутся? Цените людей, которые вас любят, прощайте им их слабости и изъяны. Отношения важнее гордости, искренняя дружба выше правоты. Мы не бережем свое счастье, пока не потеряем. Не делайте этого, цените ваших любимых!

Текст: Flytothesky.ru

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