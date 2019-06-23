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Что обязательно стоит взять с собой в поход
24.06.2019 14:17 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Поход в лес или горы, пикник с палаткой на два-три дня – это отличный способ с пользой и интересом провести время в качестве альтернативы виртуальным развлечениям в гаджетах. Многие
Это закономерно и даже где-то нормально. Но, многих огрехов можно и нужно избежать даже в своем первом походе, если прислушаться к советам бывалых туристов. У новичка, когда ему необходимо собрать рюкзак в поход, возникает миллион вопросов. Кажется, что взять нужно очень многое. Но в то же время перспектива тащить на себе гигантский рюкзак мало кого может обрадовать.
Больше — это не значит лучше. Важно взять не много вещей, а нужные вещи. А какие из них действительно будут актуальны в вашем походе, зависит от того, куда вы отправляетесь, в какое время года, это экскурсионный поход или экстремальный, например, со сплавом по реке или восхождением на
1. Предметы одежды
Походная одежда должна быть удобной, сшитой из натуральной дышащей ткани, но при этом закрытой, т. к. вам понадобится защита от насекомых, ветвей в лесном походе, камней и др. Для этой цели лучше всего приобрести специальный походный костюм. Кроме того, стоит захватить запасные штаны, кофту и футболку, в которые можно переодеться во время ночевки или привала. А также в поход имеет смысл взять с собой запасные ботинки или кроссовки, несколько пар носков, термобелье, легкую куртку из водоотталкивающей ткани, солнцезащитные очки и головной убор. Обувь должна быть предельно удобной, прочной и подходящей вам по размеру.
2. Принадлежности для приготовления пищи
Если вы идете в поход с ночевкой и планируете посидеть у костерка на привале, об этом стоит позаботиться заранее. Возьмите обязательно
3. Походная аптечка
Из лекарств обязательно должны присутствовать препараты, которые вы принимаете на регулярной основе, если у вас есть хронические заболевания; таблетки от кишечных расстройств и отравлений; обезболивающие и противовоспалительные; медицинский бинт и вата; лейкопластырь, йод, перекись водорода для обработки ран; лекарства от аллергии, укусов насекомых; средства от солнечных и других видов
4. Крупное общее снаряжение
К этой категории относятся в первую очередь палатки, жидкость для розжига, спальные мешки, моющие средства и специальное оборудование, которое может понадобиться в сложных походах (например, тросы и крюки для альпинистского похода с восхождением на гору). Его, как правило, распределяют по рюкзакам всех участников похода.
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Поход в лес или горы, пикник с палаткой на два-три дня – это отличный способ с пользой и интересом провести время в качестве альтернативы виртуальным развлечениям...
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