Что обязательно стоит взять с собой в поход

Источник материала: Flytothesky

Поход в лес или горы, пикник с палаткой на два-три дня – это отличный способ с пользой и интересом провести время в качестве альтернативы виртуальным развлечениям в гаджетах. Многие городские жители , даже не будучи особо рьяными поклонниками туризма, постепенно начинают осваивать эту разновидность отпускного и выходного времяпрепровождения. Но при этом именно они (те, кто отправляется в поход в первый-второй раз) совершают наибольшее количество ошибок при сборах, не зная, что нужно взять с собой.





Это закономерно и даже где-то нормально. Но, многих огрехов можно и нужно избежать даже в своем первом походе, если прислушаться к советам бывалых туристов. У новичка, когда ему необходимо собрать рюкзак в поход, возникает миллион вопросов. Кажется, что взять нужно очень многое. Но в то же время перспектива тащить на себе гигантский рюкзак мало кого может обрадовать.

Больше — это не значит лучше. Важно взять не много вещей, а нужные вещи. А какие из них действительно будут актуальны в вашем походе, зависит от того, куда вы отправляетесь, в какое время года, это экскурсионный поход или экстремальный, например, со сплавом по реке или восхождением на горную вершину . Так что же туда следует положить в рюкзак из обязательного минимума?





1. Предметы одежды

Походная одежда должна быть удобной, сшитой из натуральной дышащей ткани, но при этом закрытой, т. к. вам понадобится защита от насекомых, ветвей в лесном походе, камней и др. Для этой цели лучше всего приобрести специальный походный костюм. Кроме того, стоит захватить запасные штаны, кофту и футболку, в которые можно переодеться во время ночевки или привала. А также в поход имеет смысл взять с собой запасные ботинки или кроссовки, несколько пар носков, термобелье, легкую куртку из водоотталкивающей ткани, солнцезащитные очки и головной убор. Обувь должна быть предельно удобной, прочной и подходящей вам по размеру.

2. Принадлежности для приготовления пищи

Если вы идете в поход с ночевкой и планируете посидеть у костерка на привале, об этом стоит позаботиться заранее. Возьмите обязательно спички и зажигалку, предварительно упаковав их в водонепроницаемый контейнер или пакет; небольшой набор одноразовой посуды; металлическую кружку и нож; миску и разделочную доску; а также фонарик и флягу для воды. И, конечно, в поход стоит взять с собой саму пищу. Здесь вы вольны делать любой выбор. Но от скоропортящихся продуктов лучше отказаться, чтобы не спровоцировать проблемы с пищеварением.





3. Походная аптечка

Из лекарств обязательно должны присутствовать препараты, которые вы принимаете на регулярной основе, если у вас есть хронические заболевания; таблетки от кишечных расстройств и отравлений; обезболивающие и противовоспалительные; медицинский бинт и вата; лейкопластырь, йод, перекись водорода для обработки ран; лекарства от аллергии, укусов насекомых; средства от солнечных и других видов ожогов .

4. Крупное общее снаряжение

К этой категории относятся в первую очередь палатки, жидкость для розжига, спальные мешки, моющие средства и специальное оборудование, которое может понадобиться в сложных походах (например, тросы и крюки для альпинистского похода с восхождением на гору). Его, как правило, распределяют по рюкзакам всех участников похода.

Текст: Flytothesky.ru

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