Тест: Какая природная стихия соответствует вашей личности?

Источник материала: Flytothesky





Как и человек, природные явления имеют очень прочную связь с четырьмя элементами: водой, воздухом, землей и огнем. Это в некоторой степени определяет, какими чертами характера будет обладать личность. Например, огненные люди — это взрывные, вспыльчивые непоседы. А вот личности, стихией которых является вода, более спокойные. Но в то же время они чувственные и эмоциональные. Наш тест предлагает вам проверить, какая природная стихия скрывается внутри вас.

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