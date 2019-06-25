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Тест: Какая природная стихия соответствует вашей личности?
26.06.2019 18:17 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Как и человек, природные явления имеют очень прочную связь с четырьмя элементами: водой, воздухом, землей и огнем. Это в некоторой степени определяет, какими чертами характера будет обладать личность. Например, огненные люди — это взрывные, вспыльчивые непоседы. А вот личности, стихией которых является вода, более спокойные. Но в то же время они чувственные и эмоциональные. Наш тест предлагает вам проверить, какая природная стихия скрывается внутри вас.
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Как и человек, природные явления имеют очень прочную связь с четырьмя элементами: водой, воздухом, землей и огнем. Это в некоторой степени определяет, какими...
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