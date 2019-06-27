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Привычки в отношениях, которые сближают пару
28.06.2019 11:56 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Отношения в паре не формируются сами собой, хотя стороннему наблюдателю может показаться именно так. Отношения — это всегда процесс, всегда построение общего пространства пары по кирпичику. И кирпичики эти разные. Они могут отличаться по форме, размеру и даже конфигурации. И универсального способа сделать отношения крепкими и гармоничными тоже нет. Взаимодействие между эмоционально близкими людьми — это тонкая материя, на которой сплетается каждый раз неповторимый узор. Каждой паре, чтобы стать ближе, предстоит методом проб и ошибок находить те ключики, которые отворяют дверцы счастья.
И в этом процессе важно решительно все: как мы говорим друг с другом, прикасаемся, как смотрим друг на друга. А также каждодневные привычки, которые кажутся нам чем-то само собой разумеющимся. Но привычки играют в отношениях куда большую роль. Некоторые из них ведут к
1. Благодарить партнера
Умение замечать и проявлять искреннюю благодарность за помощь партнера или оказанную услугу, даже если со стороны это кажется незначительным, — одна из привычек, которой лучше обзавестись обоим. Это позволяет каждому постоянно ощущать свою значимость и ценность для любимого человека.
2. Проводить время порознь
«Вместе и в горе, и в радости…». Но на практике полный симбиоз двух даже очень близких друг другу личностей встречается нечасто. Хотя прецеденты, конечно, есть. Каждому человеку в паре необходимо пространство для собственного развития, личные интересы и время, проведенное вне общества партнера. Мудрые люди понимают это и дают себе и другому это время. В чем его ценность для пары? Дело в том, что, находясь порознь, мы проживаем личный уникальный опыт, который затем привносим и в отношения. А это, в свою очередь, позволяет им гореть, а не тлеть, сохраняет некое пространство загадочности. Ведь есть то, чего мы можем не знать даже о самом близком человеке, и это подогревает личностный интерес.
3. Своевременно решать проблемы и споры
Везде, где есть фактор человеческого общения, неизбежно время от времени возникновение
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Отношения в паре не формируются сами собой, хотя стороннему наблюдателю может показаться именно так. Отношения — это всегда процесс, всегда построение общего...
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