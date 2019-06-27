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Привычки в отношениях, которые сближают пару

28.06.2019 11:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Отношения в паре не формируются сами собой, хотя стороннему наблюдателю может показаться именно так. Отношения — это всегда процесс, всегда построение общего пространства пары по кирпичику. И кирпичики эти разные. Они могут отличаться по форме, размеру и даже конфигурации. И универсального способа сделать отношения крепкими и гармоничными тоже нет. Взаимодействие между эмоционально близкими людьми — это тонкая материя, на которой сплетается каждый раз неповторимый узор. Каждой паре, чтобы стать ближе, предстоит методом проб и ошибок находить те ключики, которые отворяют дверцы счастья.

Привычки в отношениях, которые сближают пару

И в этом процессе важно решительно все: как мы говорим друг с другом, прикасаемся, как смотрим друг на друга. А также каждодневные привычки, которые кажутся нам чем-то само собой разумеющимся. Но привычки играют в отношениях куда большую роль. Некоторые из них ведут к расставанию, другие же, наоборот, способствуют укреплению эмоциональной и духовной близости пары. И тут для нас для всех есть хорошая новость – привычки можно менять. А также вырабатывать позитивные, совместные, направленные на сближение. Какими же они могут быть?

1. Благодарить партнера

Умение замечать и проявлять искреннюю благодарность за помощь партнера или оказанную услугу, даже если со стороны это кажется незначительным, — одна из привычек, которой лучше обзавестись обоим. Это позволяет каждому постоянно ощущать свою значимость и ценность для любимого человека. Благодарность – один из языков любви. Умение разговаривать на нем не только помогает стать ближе, но и стимулирует чувство любви и защищенности в обществе партнера. Благодарите словами, прикосновениями, ответными действиями. А если высказываете просьбу, не забывайте подчеркнуть те положительные чувства, которые вызовет согласие любимого человека ее выполнить.

Привычки в отношениях, которые сближают пару

2. Проводить время порознь

«Вместе и в горе, и в радости…». Но на практике полный симбиоз двух даже очень близких друг другу личностей встречается нечасто. Хотя прецеденты, конечно, есть. Каждому человеку в паре необходимо пространство для собственного развития, личные интересы и время, проведенное вне общества партнера. Мудрые люди понимают это и дают себе и другому это время. В чем его ценность для пары? Дело в том, что, находясь порознь, мы проживаем личный уникальный опыт, который затем привносим и в отношения. А это, в свою очередь, позволяет им гореть, а не тлеть, сохраняет некое пространство загадочности. Ведь есть то, чего мы можем не знать даже о самом близком человеке, и это подогревает личностный интерес.

Привычки в отношениях, которые сближают пару

3. Своевременно решать проблемы и споры

Везде, где есть фактор человеческого общения, неизбежно время от времени возникновение непонимания и столкновение интересов. Попытки избегать любого рассогласования мнений с любимым человеком – это не лучшая тактика, чтобы стать ближе. Куда более важно, как мы встречаем сложности и как с ними справляемся. Зачастую вовремя не разрешенные споры и конфликты приводят в итоге к полномасштабной ссоре, которая рискует закончиться не слишком позитивно. Поэтому воспользуйтесь опытом пар с долгими сроками гармоничных отношений. Возьмите себе за правило прислушиваться в первую очередь к своим чувствам. И, если вы испытываете дискомфорт в той или иной ситуации, обязательно дайте партнеру об этом знать. Важно при этом избегать обвинений и формулировок типа «из-за тебя я…». Старайтесь говорить от своего имени и о своих эмоциях: «мне плохо, я злюсь, потому что…». Это не дает взращивать конфликт.

Текст: Flytothesky.ru

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Теги: Новости
 
 
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