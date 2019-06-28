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20 фактов о любви

29.06.2019 13:22 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Любовь – чувство, которое появляется внезапно и захватывает человека целиком, не оставляя ему выбора. О ней пишут книги, ей посвящают подвиги и победы, в ее объятьях ищут спасения в самые трудные времена. Но что еще вы знаете о любви? Предлагаем вашему вниманию самые интересные и необычные факты об этом светлом и прекрасном чувстве.

20 фактов о любви

1. В переводе с древнегреческого любовь («lōbhas») означает жажду.

На латинском «lubet» звучит как «угождать», а «lubīdō» — синоним страстного желания.

2. Ученые доказали, что влюбленность меняет восприятие.

У мужчин активизируется зона полушарий, ответственная за остроту зрения, у женщин начинает активней работать память. Так что выражение «любит глазами» приобретает реальный смысл, как и склонность слабого пола запоминать мельчайшие подробности первых свиданий.

3. Немецкий ученый Андреас Бартель доказал, что во время влюбленности зоны головного мозга, ответственные за рациональные решения и критику, выключаются.

Как и притупляется способность человека испытывать негатив. В результате влюбленные все видят в розовом свете, чаще творят глупости и не обращают внимания на недостатки друг друга. Этот механизм помогает природе продолжать человеческий род, но вредит в долгосрочной перспективе, когда гормоны успокаиваются.

20 фактов о любви

4. Антидепрессанты повышают уровень серотонина, но подавляют навязчивые любовные мысли, что мешает испытывать привязанность.

Важнейшим компонентом влюбленности являются мечты о партнере, но таблетки просто их выключают.

5. До первого брака мы влюбляемся около 5-7 раз.

Если человек утверждает, что его ни разу не «торкнуло», скорее всего, он страдает патологическим синдромом, который мешает ему распознавать эмоции любви – гипопитуитаризмом.

6. Как говорит статистика, отношения сложатся тем лучше, чем дольше продлится период ухаживаний.

Безумная страсть в начале отношений – это приговор для любви. Вот почему бурные романы заканчиваются так быстро и ничем.

20 фактов о любви

7. Любовь может исцелять даже на расстоянии.

Многочисленные исследования подтвердили, что, когда человек смотрит на своего партнера или просто думает о нем, в его крови увеличивается количество окситоцина, который обладает обезболивающим и успокаивающим эффектом.

8. В то же время разрыв любовных отношений организм воспринимает как реальную угрозу, посылая в мозг болевые сигналы.

Возможно, поэтому после развода мы чувствуем полный раздрай на физическом плане.

9. В психиатрии существует понятие «любовной фрустрации», когда брошенный и униженный партнер начинает любить своего мучителя еще сильнее.

В каком-то смысле это состояние даже полезно, так как стимулирует абстрактное мышление и развивает творческие способности.

20 фактов о любви

10. Иногда после страстной влюбленности человек впадает в депрессию, даже если отношения продолжают стабильно развиваться.

Научным языком это легко объяснить. Дофамин сначала подскочил, а потом упал, нужно ждать нормализации гормональной сферы и не делать глупостей.

11. Подростковая влюбленность длится от 2 до 4 месяцев и является главной причиной суицидов.

Подростки еще не умеют справляться с гормональной бурей, поэтому безответные чувства подталкивают каждого 12-го к попытке свести счеты с жизнью.

12. Большинство людей, которые так и не дошли до стадии психологической зрелости, влюбляются в партнеров, которые похожи на их родителей.

У них включается механизм «переноса», с помощью которого психика решает проблемы прошлого, закрывает детские травмы и незавершенные гештальты.

20 фактов о любви

13. В экстремальной и даже конфликтной ситуации люди быстрее находят общий язык и сближаются, что увеличивает их шансы на любовь.

В комфортной обстановке вероятность быстро расположить к себе человека уменьшается, а значит, и усилий нужно приложить больше.

14. По статистике, мужчины предпочитают жениться на женщинах, которые младше их на 3 года.

Но самые гармоничные отношения получаются в паре, где партнерша немного старше супруга.

15. Романтическая влюбленность, на которую запрограммирован мозг, может длиться от 4 до 18 месяцев.

Ровно столько наше тело способно вырабатывать гормоны радости и удовольствия. Потом влюбленность исчезает, но человек может стимулировать свои гормоны, подогревая и продлевая чувства.

20 фактов о любви

16. Слабый пол ощущает любовь, когда партнер смотрит в глаза и нежно прикасается.

Сильный пол испытывает подлинную близость, если женщина идет рядом, активно помогает в делах или разделяет его интересы.

17. Мужчины крайне придирчивы к спутницам, с которыми собираются создавать долговременные союзы, женщины в этом смысле терпимее.

Парадокс в том, что слабый пол составляет внушительный список требований именно к тем кандидатам, с которыми не собирается строить ничего серьезного.

18. Чаще всего на развод подают семьи, находящиеся в кризисе 3-7 лет совместной жизни.

Сказывается отсутствие романтики и появление детей, когда ожидания не оправдываются. Если кризис благополучно пережит, брак стабилизируется лет на 10-15, потом по отношениям ударяет кризис середины жизни.

20 фактов о любви

19. Обычай носить обручальные кольца на безымянном пальце пришел к нам с древних времен.

Греки и римляне считали, что там проходит особый «нерв любви», который ведет прямо к сердцу.

20. Согласно исследованиям, мужчины, которые имеют привычку целовать своих жен с утра, живут на 5 лет дольше и достигают больших успехов в профессии.

Причина проста – гармония в доме помогает снизить уровень стресса и стимулирует их карьерные амбиции.

Надеемся, наши факты были для вас полезными. Любите и будьте любимыми!

Текст: Flytothesky.ru

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Любовь – чувство, которое появляется внезапно и захватывает человека целиком, не оставляя ему выбора. О ней пишут книги, ей посвящают подвиги и победы, в ее...
 
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