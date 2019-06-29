Какие знаки зодиака зависимы от чужого мнения

Источник материала: Flytothesky

Одним из главных качеств счастливого человека, по мнению многих психологов, является умение закрывать глаза на мнение окружающих. Но, к сожалению, не у каждого легко получается полностью избавиться от пресловутого высказывания «А что подумают люди?».





Для кого мнение окружающих очень важно?

Овен

Удивительно, но, казалось бы, откуда у этого непробиваемого и уверенного в себе живчика может появиться зависимость от мнения окружающих? На самом деле, ответ довольно очевиден. Если бы Овен жил на необитаемом острове, его бы мало интересовало, успешен ли он, предприимчив ли. Но поскольку Овен живет в социуме, большую часть своих безрассудных поступков он совершает в надежде доказать окружающим, что он достоин звания победителя, что круче его нет. Поэтому положительная оценка со стороны для него необычайно важна.

Рак

Представитель знака Рак привык давать оценку окружающим, опираясь не на слова, а на их поступки. Собственно говоря, и свои любые действия Рак всегда подкрепляет мыслью «Что подумают и что скажут другие». И если бы не эта его постоянная сосредоточенность на мнении других, Рак бы наверняка смог добиться в жизни намного больших высот, чем у него получилось на данный момент.

Лев

Конечно, Лев, как и подобает царю зверей, производит впечатление важной персоны и непререкаемого авторитета. Но в глубине души у каждого Льва сидит маленький ребенок, который по-настоящему боится сделать неверный шаг и быть осмеянным кем-либо. Поэтому, несмотря на свой неукротимый нрав и спесивость, Лев все-таки старается вести себя максимально деликатно и вежливо даже с теми, кто этого не заслуживает. Таким способом он демонстрирует окружающим свое королевское воспитание и поразительное самообладание .





Весы

Любители гармонии и размеренной жизни Весы с ужасом представляют, что кто-то может о них плохо отзываться. Для них неуважение и неприязнь в их адрес со стороны подобно концу света. Весам важно быть на хорошем счету у начальства иметь широкий круг преданных друзей. А ради ровных взаимоотношений и положительной репутации они готовы даже отказаться от собственного мнения, которое, между прочим, у них нередко бывает благоприятным и безошибочным.

Рыбы

Обладателей знака Зодиака Рыбы можно по праву назвать самыми зависимыми от мнения окружающих людьми. Являясь по натуре нерешительными, Рыбы нередко становятся последователями чьего-либо мнения . Им несложно внушить ту или иную истину и склонить их на свою сторону. Даже если изначально они этого не хотели. И все бы ничего, но поскольку Рыбы – особы непредсказуемые, они в любой момент могут превратиться из покладистого и сердобольного союзника в дерзкого и непреклонного противника, который точно не станет считаться с чьим-либо мнением.

Текст: Flytothesky.ru

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