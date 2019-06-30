Хюгге-тест: Счастливы ли вы по-настоящему?

Источник материала: Flytothesky





Наверняка вы слышали о таком понятии, как хюгге. Да, это то самое почти сказочное искусство счастья, при котором человек чувствует абсолютную удовлетворенность своей жизнью. Итак, сегодняшний уютный тест ответит вам на один простой вопрос: испытываете ли вы искреннее счастье в соответствии с представлениями хюгге-стиля. Возможно, пришло время что-то изменить?.. Как говорится, все гениальное просто!

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