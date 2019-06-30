|
Хюгге-тест: Счастливы ли вы по-настоящему?
01.07.2019 18:26 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Наверняка вы слышали о таком понятии, как хюгге. Да, это то самое почти сказочное искусство счастья, при котором человек чувствует абсолютную удовлетворенность своей жизнью. Итак, сегодняшний уютный тест ответит вам на один простой вопрос: испытываете ли вы искреннее счастье в соответствии с представлениями хюгге-стиля. Возможно, пришло время что-то изменить?.. Как говорится, все гениальное просто!
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наверняка вы слышали о таком понятии, как хюгге. Да, это то самое почти сказочное искусство счастья, при котором человек чувствует абсолютную удовлетворенность...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)