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Какие знаки зодиака — большие собственники
03.07.2019 10:33 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Представители всех знаков зодиака имеют кардинально разное отношение к понятию «личные границы в отношениях». Кто-то считает, что отношения двух зрелых и любящих друг друга людей строятся на доверии. А кому-то ближе высказывание «доверяй, но проверяй». Кто же эти недоверчивые и осторожные собственники? Кто считает, что нужно всегда держать ухо востро?
Телец
Одними из главных личностных качеств, на которые всегда обращает внимание Телец при выборе спутника жизни, являются постоянство и верность. И если эта самая верность его избранника попадает под
Рак
Уж очень болезненно впечатлительный Рак воспринимает
Лев
Этот представитель выбирает себе партнера так же тщательно, как и любую ценную для него вещь. Так что не стоит удивляться, если Лев, заключая союз со своей половиной, с этого момента будет считать ее своей собственностью. А значит это, что с этого момента Лев имеет полное право контролировать своего избранника и указывать ему, с кем общаться, а с кем нет, куда ходить можно, а куда нельзя. А что вы хотели? С королевскими особами по-другому не получится.
Дева
С виду сдержанная и рассудительная Дева на самом деле внутри изнывает от желания
Скорпион
Эти патологические собственники способны вывести из равновесия даже самого преданного и безобидного человека. Их подозрительности и беспочвенной
Козерог
Он слишком увлечен своей работой, чтобы тратить время на бессмысленную слежку и контроль своего избранника. Но это совсем не значит, что Козерог равнодушен к любимому человеку. Он настоящий собственник от кончиков пальцев до макушки. Если он когда-то признается в вечной любви своей второй половине, то уже никогда не поменяет своего решения. Единственное, что может подтолкнуть его изменить свое мнение, – это предательство. Этого он никогда не простит.
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Представители всех знаков зодиака имеют кардинально разное отношение к понятию «личные границы в отношениях». Кто-то считает, что отношения двух зрелых и любящих...
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