Какие знаки зодиака — большие собственники

Источник материала: Flytothesky

Представители всех знаков зодиака имеют кардинально разное отношение к понятию «личные границы в отношениях». Кто-то считает, что отношения двух зрелых и любящих друг друга людей строятся на доверии. А кому-то ближе высказывание «доверяй, но проверяй». Кто же эти недоверчивые и осторожные собственники? Кто считает, что нужно всегда держать ухо востро?





Телец

Одними из главных личностных качеств, на которые всегда обращает внимание Телец при выборе спутника жизни, являются постоянство и верность. И если эта самая верность его избранника попадает под сомнение , то упрямый Телец не будет ходить вокруг да около. Он открыто заявит партнеру о своих предположениях, требуя подробных разъяснений. Жизнь с предателем для него немыслима. Потому во избежание такой участи он периодически проводит своему партнеру проверки на верность.

Рак

Уж очень болезненно впечатлительный Рак воспринимает неискренность со стороны партнера. Ведь для него поистине важно чувствовать своего избранника и быть уверенным в том, что на него можно положиться в любой момент. Одна только мысль о предательстве заставляет Рака испытать смятение и ужас в одном флаконе. Чтобы такие мысли возникали в голове как можно реже, собственники Раки время от времени устраивают любимому человеку допросы. Например, где он был, почему не отвечал на звонки и вообще будет ли он любить их до конца своих дней.

Лев





Этот представитель выбирает себе партнера так же тщательно, как и любую ценную для него вещь. Так что не стоит удивляться, если Лев, заключая союз со своей половиной, с этого момента будет считать ее своей собственностью. А значит это, что с этого момента Лев имеет полное право контролировать своего избранника и указывать ему, с кем общаться, а с кем нет, куда ходить можно, а куда нельзя. А что вы хотели? С королевскими особами по-другому не получится.

Дева

С виду сдержанная и рассудительная Дева на самом деле внутри изнывает от желания привязать к себе партнера , оградив его от всевозможных потенциальных любовных искушений, которые могут внезапно появиться в его жизни. Что примечательно, Дева, заподозрив неладное, не станет закатывать сцен ревности и махать кулаками. Она не будет доказывать свои собственнические права. Но, если в ее голову закрадутся нотки сомнения в своем партнере, она без зазрения совести займется шпионажем и всевозможными проверками на верность.

Скорпион

Эти патологические собственники способны вывести из равновесия даже самого преданного и безобидного человека. Их подозрительности и беспочвенной ревности нет предела. Кстати, что интересно, иногда Скорпион сам создает ситуации, в которых его избраннику приходится поневоле примерять на себя роль предателя. Скучная и однообразная жизнь ему неинтересна. А вот подозрения и интриги, несомненно, добавляют отношениям Скорпиона красочности и дополнительных спецэффектов.

Козерог





Он слишком увлечен своей работой, чтобы тратить время на бессмысленную слежку и контроль своего избранника. Но это совсем не значит, что Козерог равнодушен к любимому человеку. Он настоящий собственник от кончиков пальцев до макушки. Если он когда-то признается в вечной любви своей второй половине, то уже никогда не поменяет своего решения. Единственное, что может подтолкнуть его изменить свое мнение, – это предательство. Этого он никогда не простит.

Текст: Flytothesky.ru

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