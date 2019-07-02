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Как найти в себе сильные стороны
03.07.2019 09:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Многогранность характера каждого включает в себя иногда диаметрально противоположные качества, которые социум и сам человек помечает меткой положительных или отрицательных. На самом деле, это почти всегда субъективно. Ведь то, что принято считать недостатками человека, часто позволяет ему достигать определенных высот в жизни и воспринимается как сильные стороны. Поэтому если уж и клеймить черты нашего характера, то только в контексте того, больше пользы или вреда они несут нашему социальному, личностному и профессиональному развитию.
К слову, определиться с негативными сторонами личности человеку, как правило, достаточно просто. Ведь от окружающих о них мы слышим чаще, чем о своих положительных характеристиках.
Не стесняйтесь, ищите свои сильные стороны, гордитесь ими и используйте для максимального раскрытия своего личностного
1. Определитесь, какие качества позволяют вам добиваться успехов и чувствовать себя счастливым
Важно не то, что считают таковыми ваши
2. Пройдите ряд психологических тестов
Профессиональные тесты могут быть весьма информативными в том, что касается определения полезных качеств. Поэтому постарайтесь найти возможность их пройти. Некоторые из них есть и в свободном доступе в интернете (тест Кеттела, Айзенка и др.). Если этого покажется вам недостаточно, всегда есть возможность обратиться к практикующему психологу с соответствующим запросом. Это также поможет вам лучше узнать себя, увидеть сильные стороны.
3. Попробуйте что-то новое, неожиданное, за пределами вашей комфортной зоны
Наш мозг инстинктивно стремится к стабильности, т. к. последняя прочно ассоциируется у нас с безопасностью. С другой стороны, находясь в тепличных условиях, бывает очень сложно понять, на что вы способны. Более того, это даже невозможно. Потому старайтесь как можно чаще бросать себе вызов. И обязательно анализируйте впоследствии свои поступки в нестандартных ситуациях. Вы склонны избегать опасности или встретиться с ней лицом к лицу? Вам сложно или просто
4. Проведите социологический опрос среди тех людей, которые вас хорошо знают
Очень часто мы не видим в себе тех черт характера, которые более чем очевидны окружающим людям. Если у вас есть
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Многогранность характера каждого включает в себя иногда диаметрально противоположные качества, которые социум и сам человек помечает меткой положительных или...
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