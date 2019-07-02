Как найти в себе сильные стороны

Источник материала: Flytothesky

Многогранность характера каждого включает в себя иногда диаметрально противоположные качества, которые социум и сам человек помечает меткой положительных или отрицательных. На самом деле, это почти всегда субъективно. Ведь то, что принято считать недостатками человека, часто позволяет ему достигать определенных высот в жизни и воспринимается как сильные стороны. Поэтому если уж и клеймить черты нашего характера, то только в контексте того, больше пользы или вреда они несут нашему социальному, личностному и профессиональному развитию.





К слову, определиться с негативными сторонами личности человеку, как правило, достаточно просто. Ведь от окружающих о них мы слышим чаще, чем о своих положительных характеристиках.

Не стесняйтесь, ищите свои сильные стороны, гордитесь ими и используйте для максимального раскрытия своего личностного потенциала . А если вы не уверены, как можно их отыскать в психологическом коктейле из сомнений и опасений, то следующая информация будет кстати.

1. Определитесь, какие качества позволяют вам добиваться успехов и чувствовать себя счастливым

Важно не то, что считают таковыми ваши родители и друзья. Это их субъективный взгляд на вас, а смотрят они сквозь призму своей системы ценностей. Ваша жизнь – только ваша. И сильными вашими сторонами будут только те, которые полезны именно вам. Равно как и вредными будут те, которые доставляют неудобства именно вам. Поэтому задумайтесь о том, какими из этих правильных характеристик вы обладаете. Можете для верности даже записать их на листок бумаги. Так они станут для вас более очевидными и осязаемыми.





2. Пройдите ряд психологических тестов

Профессиональные тесты могут быть весьма информативными в том, что касается определения полезных качеств. Поэтому постарайтесь найти возможность их пройти. Некоторые из них есть и в свободном доступе в интернете (тест Кеттела, Айзенка и др.). Если этого покажется вам недостаточно, всегда есть возможность обратиться к практикующему психологу с соответствующим запросом. Это также поможет вам лучше узнать себя, увидеть сильные стороны.

3. Попробуйте что-то новое, неожиданное, за пределами вашей комфортной зоны

Наш мозг инстинктивно стремится к стабильности, т. к. последняя прочно ассоциируется у нас с безопасностью. С другой стороны, находясь в тепличных условиях, бывает очень сложно понять, на что вы способны. Более того, это даже невозможно. Потому старайтесь как можно чаще бросать себе вызов. И обязательно анализируйте впоследствии свои поступки в нестандартных ситуациях. Вы склонны избегать опасности или встретиться с ней лицом к лицу? Вам сложно или просто принять решение , когда нет времени на раздумывание? Вы склонны больше заботиться о своих интересах или у вас на первом месте близкие люди? Ответы на эти и другие вопросы помогут составить во многом объективную картину о себе.





4. Проведите социологический опрос среди тех людей, которые вас хорошо знают

Очень часто мы не видим в себе тех черт характера, которые более чем очевидны окружающим людям. Если у вас есть желание и вы не боитесь узнать о себе что-то новое, что может вам же не понравиться, можете расспросить членов семьи и друзей, каким они вас видят, что им нравится в вас, а что не очень. Это не означает, что мнение какого-то человека следует принимать однозначно на веру. Но подобный обзор, чтобы найти свои сильные стороны, наверняка окажется весьма информативным и полезным.

Текст: Flytothesky.ru

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