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Как научиться читать по вертикали

03.07.2019 11:23 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Учитывая загруженность школьников и студентов, а также катастрофическую нехватку времени у занятых взрослых людей, усвоить необходимый объем информации или прочитать нужную книгу зачастую непросто. Если вы из тех людей, для кого медленное чтение является проблемой или потенциально может ею стать, пришла пора уделить внимание технике, которая позволяет научиться читать быстро. Но речь не идет о простом тренинге навыка быстро прочитывать слово за словом. Как раз наоборот. У нашего мозга есть способность и достаточный ресурс для того, чтобы выхватывать основную суть из всего, что напечатано на странице. Для этого вовсе не обязательно читать каждое слово. Нужно просто овладеть вертикальным чтением, иначе говоря, научиться читать сверху вниз.

Как научиться читать по вертикали

В чем суть вертикального чтения и почему оно так экономит время

Дело в том, что человек, владеющий этим навыком, может мысленно легко разделить страницу на текстовые блоки, вычленить из каждого блока ключевые фразы, которые содержат весь смысл текстового послания, а затем, проделав ту же манипуляцию со всеми блоками на странице, получить полное представление о том, что хотел сказать автор. Таким образом, вместо 5 минут блуждания глазами по странице, время чтения сокращается до 30-40 секунд (в зависимости от того, насколько это умение натренировано).

К сожалению, методики освоения чтения в детском возрасте в основном построены на традиционном способе. Сначала ребенок учится читать по слогам, потом складывает слоги в слова, а затем слово за словом складывает в окрашенное смыслом предложение. Это действительно эффективно в начале. Но затем, когда объемы информации увеличиваются, воспринимать ее становится сложнее. Что же нужно делать, чтобы научиться читать вертикально?

Как научиться читать по вертикали

1. Выбрать правильный текст

Для обучения вертикальному чтению лучше всего подойдут структурированные тексты и учебники с выраженными абзацами, выделением главного шрифтом. А также с разделением текста на тезисы, подзаголовки, нумерованные и маркированные списки. При таком оформлении неопытному чтецу будет проще ориентироваться и концентрироваться на том, что является главным.

2. Окинуть страницу беглым взором

Со стороны кажется, что такое действие может мало что дать в плане понимания. Однако мозг подсознательно фиксирует то, что пока не улавливает наше сознание. Так что доверьтесь ему и его немалым возможностям. При выработке этого навыка важно учиться избегать соблазна бегать глазами по строчкам. А время, которое рекомендуется тратить на страницу, не должно превышать 20 секунд.

Как научиться читать по вертикали

3. Все внимание в центр строчки

Блуждание глазами по словам ничуть не ускорит процесс, если вы хотите научиться читать вертикально. Поэтому приучите себя всегда смотреть прицельно в центр строчки. Остальное за вас сделает ваше периферическое зрение, которое, кстати, тоже рекомендуется тренировать.

4. Упражнение на вертикальное чтение

Если у вас пока не получается охватывать строчку взглядом сразу, попробуйте потренироваться следующим образом. Вам нужно написать слова в столбик и быстро, насколько можете, перечитать их. Затем напишите два столбика, три и т. д. Увеличивайте количество и сложность по мере освоения вертикального чтения.

Текст: Flytothesky.ru

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