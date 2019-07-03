Мужчины каких знаков зодиака сделают любимую женщину счастливой

Источник материала: Flytothesky

Как правило, отношение мужчины к женщине строится не только исходя из его зодиакальной принадлежности. Есть еще множество факторов, которые влияют на то, будет ли мужчина превозносить свою избранницу или нет. Но, по статистике, обладатели определенных знаков зодиака все-таки в большей степени наделены качествами, благодаря которым им удается сделать женщину счастливой, окутывать ее вниманием, заботой и любовью. Кто же эти счастливцы, о которых так мечтает каждая женщина?





Телец

С виду холодный и неприступный Телец в действительности обладает горячим и добрым сердцем, в которое он готов впустить лишь избранную. Ту, которая своей преданностью и женской мудростью сможет вызвать у него безграничное доверие . Телец, скорее всего, не будет баловать женщину лестными комплиментами и безалаберно осыпать ее деньгами. Но его избранница точно не будет нуждаться ни в комфорте, ни в душевном тепле.

Рак

Нежный, чуткий и по-отцовски заботливый мужчина Рак может сделать женщину по-настоящему счастливой. Он относится к ней, как к хрупкому цветку, нуждающемуся в постоянном уходе. Столько крепких объятий, теплых и вкусных вечеров вы вряд ли сможете испытать еще с кем-либо. Рак – это тот мужчина, который и приголубит, и пожалеет, и поймет как никто другой. На этого мужчину всегда можно положиться и быть уверенной в том, что он не предаст.

Лев

Конечно, Лев – это не тот мужчина, который будет, сидя с любимой под луной, читать любовные романы, упиваясь ее красотой и неповторимостью. Скорее, он сам предпочтет услышать серенады в свой адрес. Однако при всей своей необъятной любви к себе , Лев не забывает баловать и свою спутницу. Ему льстит, когда женщина чувствует себя рядом с ним слабой и беззащитной. Такую он точно не оставит без внимания, заботы и стоящих подарков.





Дева

Он заботливый и любящий муж и отец , он умен и прагматичен, целеустремлен и исполнителен. Этот мужчина порядочный семьянин и ответственный работник. Рядом с ним уютно и спокойно, он дарит стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Немногословен и сдержан, не без этого. Но за свою семью и за любимую женщину он, несомненно, будет стоять горой и сделает все возможное, чтобы сделать ее счастливой.

Стрелец

Если хочется яркой и насыщенной жизни с приключениями, то Стрелец – именно тот человек, который сможет это организовать. Стрелец — мужчина-праздник и вспышка. С ним не всегда просто, но чертовски интересно. У вас когда-нибудь случалось так, что вы выходили в магазин за хлебом, а возвращались через неделю загоревшими и отдохнувшими на все 100%? С мужчиной Стрельцом такое возможно. Но, если сегодня у него в кармане нет ни копейки, это нисколько не помешает ему в будущем искупать в роскоши свою любимую женщину и показать ей весь мир.

Козерог

Стабильность, безбедное будущее и крепкое плечо – вот что сможет подарить Козерог любимой женщине. Он совсем не из тех мужчин, которые пытаются что-то из себя вылепить, чтобы понравиться. Козерог конкретен и основателен. И если в его жизни появляется любимая женщина, то он сделает все возможное, чтобы она ни в чем не нуждалась. К тому же Козерог будет хранить ей верность до конца своих дней.

Текст: Flytothesky.ru

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