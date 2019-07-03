|
10 жизнеутверждающих фильмов для хорошего настроения
04.07.2019 14:42 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В жизни случаются подъемы и спады. Это касается как внешних обстоятельств, так и нашего внутреннего состояния. Однако привыкнуть к этой полосатой «зебре» бывает не так уж и просто, особенно тем людям, которые склонны излишне драматизировать происходящие события, забывая о том, что свою важность долго сохраняют лишь немногие из них. Если вы переживаете не лучшие времена в своей жизни или у вас просто плохое настроение, необходимо позаботиться о том, чтобы его улучшить. Помимо здорового сна, прогулки и общения с близкими, можно посмотреть жизнеутверждающие фильмы с воодушевляющим содержанием. Возможно, они откроют вам новые грани бытия и помогут поверить в то, что на самом деле возможно все, если очень захотеть. Жизнь непредсказуема и тем удивительна!
1. Однажды в Вегасе
Двое незнакомых людей просыпаются вместе в одной постели… Это неспособно вызвать ничего, кроме недоумения и даже испуга, ведь ни один из них ничего не помнит о минувшей ночи. В ходе расследования произошедшего выясняется, что веселое
2. Замерзшая из Майами
Люси Хилл – классический пример успешной во всех отношениях женщины с приличной карьерой и серьезным заработком. И она продолжает подниматься вверх ко все более впечатляющим
3. Ешь, молись, люби
Многие фильмы-экранизации несут в себе жизнеутверждающие концепции, над которыми стоит задуматься. Так как же обрести себя после того, как рухнуло все, что считалось незыблемым и постоянным. На этот вопрос придется ответить главной героине Элизабет, которая, тяжело переживая развод с мужем, решила восстанавливать свое душевное равновесие вдали от дома.
4. Простая история
Невероятно добрый и трогательный фильм, который заставит вас поверить в лучшее в людях. Главному герою уже за 70. Недавно он узнает, что его брат, с которым они не в лучших отношениях и давно не виделись, находится при смерти. Во имя прощения он отправляется в путь на своей газонокосилке, т. к. у старика нет водительских прав.
5. Хористы
Эта история с простым, но весьма воодушевляющим сюжетом авторства французского режиссера повествует об учителе музыки и пения, который волей обстоятельств должен преподавать свой предмет в интернате, где воспитываются трудные дети. Удастся ли ему с помощью искусства найти с ними
6. Гран Торино
Жизнеутверждающие фильмы Клинта Иствуда отличаются глубиной и неподдельной искренностью. И этот не исключение. Главный герой, пожилой ветеран вьетнамской войны, разочарован в жизни и людях, поэтому предпочитает обособленную жизнь. Но однажды
7. Целитель Адамс
Вы не верите, что смех способен не только поднять настроение, но даже вылечить? Тогда вам, определенно, стоит познакомиться ближе с доктором Адамсом, который намерен доказать этот факт и медицинскому сообществу, и нуждающимся в помощи пациентам, и даже нам с вами по ту сторону экрана.
8. Между небом и землей
Вселяясь в новую квартиру, Дэвид совсем не ожидал встретить там привидение. А именно им и оказывается таинственная незнакомка Элизабет, которая обладает способностью беспрепятственно появляться и исчезать из его жилища. Пытаясь разобраться в происходящем, герои обнаруживают взаимное
9. Возврат
После того, как его любимая девушка заявила, что больше не хочет с ним встречаться, Бен в прямом смысле потерял сон. Чтобы найти полезное применение ночному времени, он устраивается сторожем в магазин. Но совершенно неожиданно открывается и другая его способность – задерживать
10. Звуки музыки
Классический легкий музыкальный фильм. Юная Мария, потеряв своих родителей, проходит послушание в монастыре. Следующий шаг – принятие пострига. Но натура девушки не такая смиренная, как должно монахине. Поэтому настоятельница устраивает девушку гувернанткой в дом отца-одиночки. Марии предстоит найти общий язык с семерыми детьми.
Текст:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В жизни случаются подъемы и спады. Это касается как внешних обстоятельств, так и нашего внутреннего состояния. Однако привыкнуть к этой полосатой «зебре» бывает не...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)