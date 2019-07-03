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10 жизнеутверждающих фильмов для хорошего настроения

04.07.2019 14:42 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

В жизни случаются подъемы и спады. Это касается как внешних обстоятельств, так и нашего внутреннего состояния. Однако привыкнуть к этой полосатой «зебре» бывает не так уж и просто, особенно тем людям, которые склонны излишне драматизировать происходящие события, забывая о том, что свою важность долго сохраняют лишь немногие из них. Если вы переживаете не лучшие времена в своей жизни или у вас просто плохое настроение, необходимо позаботиться о том, чтобы его улучшить. Помимо здорового сна, прогулки и общения с близкими, можно посмотреть жизнеутверждающие фильмы с воодушевляющим содержанием. Возможно, они откроют вам новые грани бытия и помогут поверить в то, что на самом деле возможно все, если очень захотеть. Жизнь непредсказуема и тем удивительна!

10 жизнеутверждающих фильмов для хорошего настроения

1. Однажды в Вегасе

Двое незнакомых людей просыпаются вместе в одной постели… Это неспособно вызвать ничего, кроме недоумения и даже испуга, ведь ни один из них ничего не помнит о минувшей ночи. В ходе расследования произошедшего выясняется, что веселое времяпрепровождение в «городе греха» привело к скоропалительной свадьбе и крупному денежному выигрышу в казино. Теперь каждый новоиспеченный супруг измышляет способы, как бы «обезвредить» другого и заполучить всю сумму целиком.

2. Замерзшая из Майами

Люси Хилл – классический пример успешной во всех отношениях женщины с приличной карьерой и серьезным заработком. И она продолжает подниматься вверх ко все более впечатляющим успехам. Ей предстоит неожиданная командировка из Флориды с ее райским климатом в Миннесоту, находящуюся на другом конце страны. Возможно, эта поездка изменит всю ее жизнь…

3. Ешь, молись, люби

Многие фильмы-экранизации несут в себе жизнеутверждающие концепции, над которыми стоит задуматься. Так как же обрести себя после того, как рухнуло все, что считалось незыблемым и постоянным. На этот вопрос придется ответить главной героине Элизабет, которая, тяжело переживая развод с мужем, решила восстанавливать свое душевное равновесие вдали от дома.

4. Простая история

Невероятно добрый и трогательный фильм, который заставит вас поверить в лучшее в людях. Главному герою уже за 70. Недавно он узнает, что его брат, с которым они не в лучших отношениях и давно не виделись, находится при смерти. Во имя прощения он отправляется в путь на своей газонокосилке, т. к. у старика нет водительских прав.

5. Хористы

Эта история с простым, но весьма воодушевляющим сюжетом авторства французского режиссера повествует об учителе музыки и пения, который волей обстоятельств должен преподавать свой предмет в интернате, где воспитываются трудные дети. Удастся ли ему с помощью искусства найти с ними общий язык?

6. Гран Торино

Жизнеутверждающие фильмы Клинта Иствуда отличаются глубиной и неподдельной искренностью. И этот не исключение. Главный герой, пожилой ветеран вьетнамской войны, разочарован в жизни и людях, поэтому предпочитает обособленную жизнь. Но однажды судьба сводит его с замкнутым мальчишкой Тао, сыном соседей. Возникшая дружба многое открывает этим непохожим людям друг в друге и в себе.

7. Целитель Адамс

Вы не верите, что смех способен не только поднять настроение, но даже вылечить? Тогда вам, определенно, стоит познакомиться ближе с доктором Адамсом, который намерен доказать этот факт и медицинскому сообществу, и нуждающимся в помощи пациентам, и даже нам с вами по ту сторону экрана.

8. Между небом и землей

Вселяясь в новую квартиру, Дэвид совсем не ожидал встретить там привидение. А именно им и оказывается таинственная незнакомка Элизабет, которая обладает способностью беспрепятственно появляться и исчезать из его жилища. Пытаясь разобраться в происходящем, герои обнаруживают взаимное притяжение. Но как быть, если они в прямом смысле оказываются между небом и землей?!

9. Возврат

После того, как его любимая девушка заявила, что больше не хочет с ним встречаться, Бен в прямом смысле потерял сон. Чтобы найти полезное применение ночному времени, он устраивается сторожем в магазин. Но совершенно неожиданно открывается и другая его способность – задерживать время.

10. Звуки музыки

Классический легкий музыкальный фильм. Юная Мария, потеряв своих родителей, проходит послушание в монастыре. Следующий шаг – принятие пострига. Но натура девушки не такая смиренная, как должно монахине. Поэтому настоятельница устраивает девушку гувернанткой в дом отца-одиночки. Марии предстоит найти общий язык с семерыми детьми.

Текст: Flytothesky.ru

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Теги: знакомства
 
 
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В жизни случаются подъемы и спады. Это касается как внешних обстоятельств, так и нашего внутреннего состояния. Однако привыкнуть к этой полосатой «зебре» бывает не...
 
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