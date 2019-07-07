20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Что вам необходимо для хорошего настроения, для того, чтобы чувствовать полное удовлетворение жизнью? Кому-то достаточно времени, проведённого наедине с собой и со своим любимым делом. Кто-то не может обойтись без родных и друзей. А кому-то обязательно быть в другом месте, запасаясь новыми знакомствами и впечатлениями. Надеемся, наша традиционная подборка 20 лучших фото недели сможет вас вдохновить и улучшить настроение!

1. 11:50. Фотограф Teagan

2. Триумфальная арка. Фотограф Jessica Katt

3. Карлов мост. Фотограф Thomas S.

4. Водопад Скогафосс. Фотограф David Dai

5. Линии водорослей. Фотограф Tobias Hägg

6. Закат. Фотограф Vasilis Anastasiadis

8. Каньон реки Фиш. Фотограф Andreas Maier

9. Танцы. Фотограф Anne Geier

11. Кемпинг с лучшим другом. Фотограф Anne Geier

12. Всадник под дождем. Фотограф Steven Long

13. Морской пейзаж. Фотограф Patrick Whittaker

14. Невидимые любовники. Фотограф Ermal Iberdemaj

15. Концерт. Фотограф FOTOZEIGER

16. В окне. Фотограф Milena Samarina

18. Пляжный сезон. Фотограф petra patitucci

19. Пиратская лодка. Фотограф Dr. X

20. Возвращение. Фотограф Fabrizio Riccardo Castorina

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